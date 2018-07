Wie bouwt moet zich aan 17 verplichte keuringen en controles houden Heleen Neels

09 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Van het keuren van je elektriciteit tot een controle van de sanitaire installatie. Wie bouwt, moet zich aan maar liefst zeventien verplichte keuringen en controles houden, blijkt uit nazicht van de bouwsite Van het keuren van je elektriciteit tot een controle van de sanitaire installatie. Wie bouwt, moet zich aan maar liefst zeventien verplichte keuringen en controles houden, blijkt uit nazicht van de bouwsite Livios . En die verlies je best niet uit het oog. “Er gebeuren nog steeds te veel ongevallen”, zegt Joris Breugelmans van controleorganisme BTV.

Voor, tijdens en na de werken ben je als bouwer verplicht om verschillende zaken te laten checken door een erkende keurder. In totaal gaat het om zeventien controles. “Dat zijn er inderdaad veel”, vindt ook Joris Breugelmans, commercieel directeur bij controleorganisme BTV. “Maar de techniek staat niet stil en jammer genoeg gebeuren er nog steeds te veel ongevallen. Met gas zijn er eigenlijk wekelijks wel problemen.”

Overheid moet sensibiliseren

De meeste (ver)bouwers zijn wellicht ook niet altijd op de hoogte van al die verplichtingen. “Het is de taak van de overheid om mensen goed te informeren en te sensibiliseren”, vindt Breugelmans. “Het zou handig zijn als bouwers hiervoor bij één aanspreekpunt terecht kunnen, maar er zijn zoveel disciplines en verantwoordelijke ministeries. Bovendien moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen bij wie ze hiervoor aankloppen.”

Woningpas goed initiatief

De komst van de woningpas in Vlaanderen is volgens Breugelmans alleszins een goed initiatief om diverse attesten dichter bij (ver)bouwers te krijgen. “Het biedt de mogelijkheid om in de toekomst ook documenten op te laden, wat toch wel vooruitstrevend is.”

Zeker dat je alle verplichte controles hebt laten uitvoeren? Bekijk hier het overzicht

