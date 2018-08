Wees gewaarschuwd: alle verplichte en niet-verplichte verzekeringen voor bouwers Jolijn Vandebeek

09 augustus 2018

09u50

Op welke verzekeringen kan je een beroep doen in geval van schade aan je woning tijdens of na het bouwproces? En welke zijn verplicht? De bouwsite Livios zet het voor jou op een rij.

Verplichte verzekeringen

Deze verzekeringen zijn verplicht voor aannemers en/of architecten:

1. Verzekering voor arbeidsongevallen

2. Tienjarige aansprakelijkheid

De werkgever moet een verzekering voor arbeidsongevallen afsluiten. Daarnaast zijn architecten en aannemers verplicht om zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid. Als bouwheer kan je ook een globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, maar deze is beperkter dan de aansprakelijkheid van de bouwpartners voor ernstige gebreken.

Lees hier alles wat je moet weten over de tienjarige aansprakelijkheid.

Niet-verplichte verzekeringen

Op een bouwwerf kunnen er allerlei zaken mislopen, waarbij het vaak om veel centen gaat. Daarom sluiten veel aannemers, architecten en bouwheren een of meerdere extra verzekeringen af. Deze verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar worden toch regelmatig contractueel opgelegd.

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten

2. Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

3. ABR-verzekering

Architecten kunnen zich verzekeren tegen beroepsfouten. Daarnaast kunnen zowel architecten als aannemers een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor schade die wordt veroorzaakt aan derden en voor schade na oplevering als gevolg van een gebrekkig geleverd werk. Bij schade tijdens de bouwwerken kan je een beroep doen op de ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s) die meestal wordt afgesloten door de bouwheer of hoofdaannemer.

Meer weten over deze verzekeringen? Lees hier verder.

Help, is iedereen verzekerd?

Moet je als bouwheer zelf controleren of je aannemers en architect verzekerd zijn? We vroegen het aan Dirk Derwael van de Federatie van de Ontwikkelaars-Woningbouwers. “Wat betreft de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, moet de architect voordat de werken starten alle verzekeringsattesten verzamelen. Wanneer de attesten er niet zijn, mag hij de werken niet laten starten. De architect is dus sowieso op de hoogte en zal ook de bouwheer inlichten”, vertelt Dirk Derwael. “De architect en aannemer zijn contractueel verbonden met de bouwheer, dus zij kunnen hem inlichten over andere verzekeringen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar voor een goede verstandhouding lijkt me dat wel nuttig.”

