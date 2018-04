Weekendje weg zonder zorgen Tom Mondelaers

Goede gewoonten

De eerste tip is helemaal gratis: sluit alle ramen en deuren, vraag een buur om de brievenbus op tijd leeg te halen en pas op met wat je post op Facebook. Het laatste wat je wil, is dat inbrekers weten dat je op vakantie bent of pas een duur homecinemasysteem hebt gekocht.

Stevige sloten

Gebruik stevige sloten op je voor- en achterdeur, in combinatie met een meerpuntssluiting die het deurblad boven- en onderaan vastzet. Hoe minder speling tussen kader en deur, hoe minder animo bij inbrekers om er een wig of koevoet tussen te steken. Meer info: Livios.be/veiligevoordeur

Vaste ramen

Na de achterdeur zijn de ramen op de benedenverdieping de populairste entree bij inbrekers. Op nieuwe ramen zit een meerpuntssluiting. Een must zijn afsluitbare raamkrukken met een sleuteltje, zodat inbrekers de kruk niet kunnen omdraaien als ze het glas stukslaan. Draai- en kiepramen zijn gevoeliger voor inbraak dan vaste ramen.

Verzonken schuiframen

Schuiframen scoren qua inbraakveiligheid pakken beter dan vroeger, meerpuntssluitingen zijn quasi standaard. Tip: kies voor in de vloer verzonken profielen om inbrekers helemaal moedeloos te maken. Meer info: Livios.be/verzonkenprofielen

Gevoelige garagepoort

Heb je een inpandige garage, dan is een gemotoriseerde sectionaalpoort de veiligste optie omdat het optillen veel moeilijker wordt. Beveilig een klassieke kantelpoort met extra sloten met een SKG-keurmerk. Die zijn getest op inbraakwerendheid. Zelf doen? Ga naar Livios.be/garagebeveiligen.

Pimp bestaande ramen

In een wat oudere woning zijn ramen en deuren zwakke plekken. Gelukkig kan je al veel bereiken met extra hang- en sluitwerk, zoals opbouwsloten en antiinbraakstrips. Lees op Livios hoe je te werk gaat. Livios.be/raambeveiligen

Doe het licht aan

Doe nu en dan het licht aan om inbrekers te ontmoedigen, ook als je niet thuis bent. Met slimme oplossingen, zoals Philips Hue, bedien je de verlichting met je smartphone, waar je ook bent. Een goedkoop alternatief: voor nog geen tien euro koop je een schakelaar met timerfunctie, waarmee je tijdens je afwezigheid een lamp kan laten aanschakelen. Livios.be/slimmeverlichting

Sla alarm

Van de 800.000 alarmsystemen in ons land zijn er volgens beroepsvereniging ALIA Security 280.000 rechtstreeks gekoppeld aan een alarmcentrale. Een aanrader voor wie vaak van huis of op reis is.

Breng alles in beeld

Camerabewaking is geen goedkope investering, maar wel een oplossing die sterk aan populariteit wint. Het summum van deze trend is het Blue Shield van RAS Security, waarbij bewegingsdetectoren en intelligente camera’s een beschermingsschild van 360° vormen rondom je woning. Van zodra er gevaar dreigt, ontvang je live beelden, óók als je ver van huis in het zwembad ligt te dobberen met een cocktail. Kostenplaatje: vanaf 3.000 euro voor een rijwoning. Check Livios.be/camerabewaking.