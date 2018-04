Livios Magazine Gesponsorde inhoud Water én energie besparen: zo pak je het slim aan Aangeboden door Van Marcke

18 april 2018

09u19 0 Wonen Bij een (ver)bouwproject duiken constant nieuwe vragen op: welke premies zijn er, hoe verbruik ik minder water en energie,… Ga daarom eerst langs bij een Big Blue Point van Van Marcke voor gratis advies met kennis van zaken. Geert Verspeel van de gloednieuwe Big Blue in Brugge deelt concrete tips waar je meteen mee aan de slag kan.

“Hou aan het begin van je bouwproject alle opties open, soms denk je dat je perfect weet wat je nodig hebt, maar kunnen we je toch nog verrassen. Laatst kwam er een koppel langs dat vloerverwarming wilde, maar toen bleek dat het voor een tweede woning was waar ze alleen op donderdag en zondag verbleven. Zij waren veel beter af met een systeem dat sneller reageert, zoals ventiloconvectoren. Ze hebben ons advies gevolgd en nu verwarmen ze comfortabeler én energiezuiniger.”

Denk aan morgen

“Als je wil besparen, moet je eerst investeren. Een warmtepomp kost 6.000 à 8.000 euro, terwijl je een condensatieketel al hebt voor 2.000 euro. Is je budget beperkt, dan raden wij aan om te kijken naar de lange termijn. Zorg ervoor dat je verwarmt op lage temperatuur, dan kan je later nog overschakelen op duurzame verwarming, zonder grote breekwerken. We gaan altijd op zoek naar de beste verhouding tussen budget, energiebesparing en comfort, maar de ideale mix is voor iedereen anders.”

Pro-tip van Geert

“Twijfel je over verwarming op de bovenverdieping, laat dan alvast wachtbuizen installeren voor verwarming en elektriciteit. Als de kinderen later willen studeren op hun kamer, kan je snel convectoren bijplaatsen.”

De juiste balans

“Wij helpen klanten zo duurzaam mogelijk te bouwen, maar we proberen ook realistisch te blijven. Aan iemand die alleen woont en weinig thuis is, zullen we niet snel adviseren om te douchen met regenwater, want daarvoor moet je flink investeren in allerlei filters en dan is de verhouding tussen kosten en baten zoek. En in het geval dat meerdere personen gebruik maken van de douche, zijn er interessantere oplossingen, zoals de Hamwells E-Shower, een douchecomputer waarmee je tot 85 procent water bespaart.”

Ga voor een totaaloplossing

“Kijk nooit naar afzonderlijke technieken, maar naar het geheel. In onze Big Blue Points stellen we alle mogelijke oplossingen voor in negen verschillende modules, die we onderling aan elkaar koppelen. Een warmtepomp moet je bijvoorbeeld zien in combinatie met zonnepanelen, terwijl je een nieuwe condensatieketel best combineert met een waterontharder voor optimale prestaties en een lange levensduur.”

Plannen om te (ver)bouwen? Download hier de brochure van Van Marcke.