Wat moet je nu nog met de oude nazibunkers? Nou, erin gaan wonen De Duitse architect Rainer Mielke maakte van 'bunkerwonen' zijn specialisme

07 februari 2018

15u13

Bron: Volkskrant 0 Wonen Hitler liet ze bouwen om zijn Duizendjarig Rijk te beschermen tegen aanvallen van de geallieerden. Wat moet je nu nog met die bunkers? Nou, erin gaan wonen.

De woning van de Duitse architect Rainer Mielke in een Bremense woonwijk ziet er van buiten nog uit als een bunker: een betonkolos, een grauw overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dan wel met een penthouse erbovenop, een open ruimte, te betreden via een nieuw aangebouwde trap, geschilderd in vrolijke kleuren en met raampartijen van vloer tot plafond. Dankzij de parketvloeren en gestuukte wanden lijkt zijn bunker van binnen een gewoon huis. Het zijn de details die de geschiedenis verraden: de zware grendels op de dikke stalen deuren, bijvoorbeeld, en de buitenmuren van 1,10 meter dik.

Heerlijk wonen

Vrolijke associaties roepen nazibunkers niet op, toch kun je er heerlijk in wonen. In Duitse steden worden steeds meer van die grauwe oorlogsoverblijfselen verbouwd tot hippe lofts. "Het draait er bij zo'n bunker om dat je voldoende lichtopeningen maakt", zegt Mielke. "Dan raak je de associatie met grauwheid en oorlog snel kwijt."

