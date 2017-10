Wat kost het huis van de toekomst? Bouwsite vraagt prijs aan 30 aannemers Tom Mondelaers

Bron: Livios 1 thinkstock Vlaamse bouwbedrijven lopen een stuk vooruit op de huidige energie-eisen. Wonen Wat als je bouwbedrijven in heel het land vraagt om een van hun meest representatieve kijkwoningen of referenties voor te stellen, inclusief prijs? Wat als je bouwbedrijven in heel het land vraagt om een van hun meest representatieve kijkwoningen of referenties voor te stellen, inclusief prijs? Bouwsite Livios deed de test. Resultaat: deze vijf opmerkelijke vaststellingen.

Livios vroeg aan 30 bouwbedrijven om een van hun meest representatieve kijkwoningen of referenties voor te stellen, inclusief E-peil, toegepaste technieken en prijs per vierkante meter. Negentien firma’s gingen in op het aanbod. Het resultaat biedt niet alleen een inspirerende kijk in het huidige marktaanbod, het geeft ook een inzicht in de belangrijkste bouw- en woontrends én hoe bedrijven daarop inspelen. Een bloemlezing in vijf opmerkelijke vaststellingen.

1. BEN bijna standaard

Ere wie ere toekomt: dankzij degelijke isolatie voldoen nagenoeg alle woningen ruimschoots aan de huidige energie-eisen. Met behulp van technieken voor hernieuwbare energie duiken elf van de negentien projecten zelfs onder de BEN-norm (E-peil 30 of lager). Daarmee voldoen ze nu al aan de eis van 2021 om bijna-energieneutraal te bouwen. De bedrijven tonen bovendien dat het nóg beter kan. Zo noteren we E-peilen van 19, 17, 16, 14 en 15: twee keer beter dan BEN!

Let wel: het is niet omdat sommige bouwbedrijven geen lage-energie- of BEN-woning hebben ingezonden, dat ze dit niet aanbieden.

Wat betaal je voor een bijna-energieneutrale nieuwbouw? De redactie van Livios berekende de gemiddelde prijs van de elf ingezonden BEN-woningen. Eindafrekening: 1.521,51 euro, inclusief btw. Als we weten dat de gemiddelde oppervlakte van een nieuwe woning in Vlaanderen vorig jaar 133 vierkante meter bedroeg, komen we uit op een vereist bouwbudget van 202.360,83 euro. Exclusief de aankoop van bouwgrond.

2. Vrijstaande woning blijft ideaal

Opmerkelijk: zeventien van de negentien ingezonden woningen zijn vrijstaand. De bouwbedrijven leverden geen enkele rijwoning aan en slechts twee halfopen woningen. Die vaststelling staat haaks op de realiteit in Vlaanderen. Vrijstaande nieuwbouwwoningen vormen stilaan een uitzondering. Dat bevestigt ook Marc Dillen, directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Je ziet binnen de nieuwbouw van huizen duidelijk een trend naar groepswoningen en meer driegevel- en tweegevelwoningen.”

3. Groot, groter, grootst

213 vierkante meter. Dat is de gemiddelde oppervlakte van de negentien ingezonden kijk- of referentiewoningen. En dat is immens vergeleken met de werkelijke gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouw in ons land. De laatste twintig jaar bouwen we alsmaar kleiner. In 2000 had een vergunde nieuwbouw in Vlaanderen nog een oppervlakte van 160 vierkante meter, vandaag is dat nog slechts 133 vierkante meter. In Wallonië amper 129 vierkante meter.

We moeten hier natuurlijk rekening houden met het feit dat de bouwbedrijven hun kijkwoningen vaak ook gebruiken als toonzaal of kantoorruimte. Sommige bedrijven pakken zelfs expliciet uit met de kantoorfunctie. Niet onbelangrijk, aangezien steeds meer mensen een of meer dagen per week thuis werken.

4. Balansventilatie populairst

Opmerkelijk: vijftien van de negentien woningen beschikken over balansventilatie, het zogenaamde systeem D. Daarbij wordt zowel de aanvoer als de afvoer van lucht mechanisch gecontroleerd. Slechts vijf woningen zijn uitgerust met ventilatietype C, dat wil zeggen: natuurlijke toevoer van lucht via raamroosters en mechanische afvoer via luchtkanalen.

Dat de meeste bouwbedrijven kiezen voor systeem D, ondanks de hogere kostprijs, heeft veel te maken met de positieve impact op het E-peil. Balansventilatie is gunstiger in de EPB-berekening. Maar specialisten nuanceren. “Of je nu kiest voor systeem C met vraagsturing of voor een ventilatiesysteem D met een realistische vraagsturing: dat scheelt niet veel qua eindresultaat”, aldus Luc Dedeyne, energiedeskundige en ventilatie-expert. De meeste bouwbedrijven die werken met een C-systeem kiezen dan ook voor de vraaggestuurde variant, beter bekend als C+.

5. Warmtepomp is kers op de taart

Hoe maak je de sprong van energiezuinig naar superenergiezuinig, tot zelfs twee keer beter dan de BEN-norm? Het geheim van de bouwbedrijven? Voeg een warmtepomp toe! Het valt op dat de woningen die het best presteren op energetisch vlak, met een E-peil lager dan 20, allemaal zijn uitgerust met een warmtepomp. Dit is een forse investering voor bouwers, maar je maakt zo wel een grote sprong vooruit op ecologisch vlak.

