Gesponsorde inhoud Wat is jouw huis nog waard over 20 jaar? Neem je voorzorgen!

04 september 2018

11u25 0 Wonen Door de strenge bouweisen sta je als huiseigenaar voor een grote uitdaging: het verschil tussen kwaliteitswoningen met een goed geïsoleerde bouwschil en niet-geïsoleerde woningen wordt steeds groter. Laat je daarom niet verrassen, maar kies op tijd voor een of meer van deze vijf topinvesteringen!

1. Dakisolatie

30% van de warmte in huis gaat verloren via het dak. Dakisolatie mag dan ook in geen enkele woning ontbreken. Meer zelfs: het is de allerbelangrijkste stap naar een energie-efficiënte woning en een lagere energiefactuur. Met een isolatiedikte van 15 cm voldoet jouw dak, afhankelijk van het materiaal, aan de langetermijndoelstellingen voor 2050!

Opgelet: tegen 2020 moeten alle daken van woningen voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm. Dat komt neer op minstens 3 à 4 cm isolatie, afhankelijk van het materiaal. Maar om aan de langetermijndoelstelling te voldoen én om recht te hebben op de interessante premie van je netbeheerder, heb je natuurlijk meer isolatie nodig. Is jouw dak nog niet geïsoleerd? Dan is het tijd voor actie!

2. Spouwmuren opvullen

Wil jij je huis snel, goedkoop en zonder breekwerken energiezuinig maken? Dan is spouwmuurisolatie een absolute aanrader. Bij deze techniek is het isolatieniveau afhankelijk van de dikte en de technische staat van je spouwmuur. Niet elke spouw kan opgevuld worden, maar als het kan, is dit een zeer verstandige investering omdat je onmiddellijk energie bespaart en geen ruimte verliest in huis. Bovendien kan je later nog altijd bijkomend isoleren langs binnen of langs buiten (zie hieronder).

TIP: bezoek een woning waar spouwmuurisolatie wordt ingeblazen.

3. Na-isoleren langs buiten

Met deze isolatietechniek scoor je twee keer: je verhoogt het isolatieniveau van je woning én geeft in dezelfde beweging je gevel een nieuwe look. Dit is zonder twijfel dan ook de meest ingrijpende, maar ook meest energiebesparende methode. Omdat de isolatie aan de buitenkant komt, blijft je dragende muur het hele jaar door beschermd tegen warmteverschillen en blijft je huis op hete zomerdagen lekker koel.

TIP: voor deze isolatietechniek heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Laat je informeren door een vakman.

4. Na-isoleren langs binnen

In sommige gevallen is het aangewezen om je muren na te isoleren langs de binnenzijde. Bijvoorbeeld omdat je de authentieke uitstraling van de gevel wil behouden, omdat er geen ruimte is aan de buitenkant, of omdat je huis geklasseerd is. In dat geval kan je perfect isoleren via de binnenzijde.

Let wel: voor een goede plaatsing, volgens de regels van de kunst, is het belangrijk dat je aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid. Dit is bovendien ook een vereiste voor het verkrijgen van de premie voor isolatie langs de binnenzijde.

TIP: ga zelf kijken hoe een woning langs de binnenzijde geïsoleerd wordt.

5. Vloerisolatie

Wie vandaag ingrijpend renoveert, kiest bijna standaard voor energiezuinige vloerverwarming. Een dikke laag vloerisolatie is dan een absolute must. Maar ook zonder vloerverwarming is vloerisolatie zinvol om het energieverbruik te beperken. Denk er wel aan dat er hiervoor vrij ingrijpende werken nodig zijn. Je oude vloer moet eruit en de vloer moet helemaal opnieuw opgebouwd worden.

Benieuwd of dat ook in jouw woning haalbaar is? Ontdek het op 22 september tijdens de Vlaamse Isolatiedag.