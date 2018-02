Wat als makelaars een huis voor zichzelf kopen? Gerry Klompers

2017 was een recordjaar op de vastgoedmarkt. Nooit eerder kochten zoveel mensen een nieuw huis of appartement. Heel wat makelaars zagen de klanten dus binnenstromen. Maar wat zouden ze doen als zij in de huid van de koper konden kruipen? Bouwsite Livios vroeg het aan vijf makelaars.

Wat als…?

Hebben makelaars renovatieplannen als ze zelf een woning kopen? Hoe ziet de renovatie van hun dromen eruit? Vijf makelaars van over heel het land beantwoordden deze drie vragen:

• Wat is de ideale ligging van je droomwoning?

• Heb je een voorkeur qua type woning?

• Ben je bereid om te renoveren? En indien zo, hoe ver wil je gaan? In welke staat mag de woning zich bevinden bij aankoop?

“Woonhuis met karakter”

Cindy Utterwulghe, Immo C (Heist-aan-Zee): “Had ik de keuze, dan ging ik voor een woning op maximum 20 à 30 minuten van mijn kantoor. Mijn oog zou vallen op een karaktervol woonhuis met een zonnige, leuke, niet al te grote (stads)tuin én een mooi zonneterras. Ook een parkeerplaats is belangrijk. Qua oppervlakte zou ik gaan voor minstens 200 m² woonoppervlakte.”

“Het mag trouwens best een woning zijn van meer dan 50 jaar oud, maar dan moet er wel al gerenoveerd zijn, met de nodige aandacht voor energiezuinigheid: nieuwe ramen, isolatie en een warmtepomp of hoogrendementsketel. Is dat niet het geval, dan is een huis van maximum 25 à 30 jaar oud meer aangewezen.”

“Eigen stempel drukken”

Ook makelaar Aidan Coppens van het Tervurense Ifac Service heeft een duidelijke droom voor ogen. “De ideale woning voor ons zou een stadswoning met tuin zijn, in Leuven of Heverlee. Een ruime woning met karakter, liefst authentiek, met tuin op het zuidwesten gericht. Een garage zou een leuk extraatje zijn. Dat zijn zowat onze basiscriteria. Voor minder doen we het niet. We wonen momenteel in een leuke woning, dus hebben we ruim de tijd om de perfecte woning te zoeken.”

Eén aspect keert almaar terug: authenticiteit. “Verbouwingen schrikken ons helemaal niet af. We werken liever aan een authentieke, volledig te vernieuwen woning dan aan een gebouw waarin alle oorspronkelijke elementen verdwenen zijn. We willen echt onze eigen stempel op het project drukken. Dus ook op vlak isolatie en hernieuwbare energie. Een nieuwe badkamer, keuken of vloer is minder van belang.

“Een oude hoeve in ere herstellen”

Déborah Vanesse, voorzitster van Federia, de Franstalige overkoepelende federatie voor vastgoedberoepen, heeft er toevallig net een renovatie opzitten. Toch heeft ze maar één echte woondroom: het renoveren van een oude boerderijhoeve. “Liefst in de nabijheid van mijn kantoor en dichtbij het geboortedorp van mijn echtgenoot, tegelijkertijd ook in de buurt van mijn familie.”

“Het oorspronkelijke gebouw moet wel nog goede muren, fundering en een degelijk dak hebben. De rest is voor mij: het hele interieur herontwerpen, het aantal kamers herindelen, ook naar grootte toe. Maar ook het oude met het nieuwe combineren. Met als ultieme droom: een oude koetspoort waarlangs je de woning binnentreedt.”

