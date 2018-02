Wat als je bouw vertraging oploopt? Of erger… Tom Mondelaers

02 februari 2018

10u56

Bron: Livios 1 Wonen Wat als je aannemer een onredelijk hoog voorschot vraagt, plots failliet gaat, of de werken wekenlang vertraging oplopen? Als sleutel-op-de-deurbouwer of koper van een woning op plan heb je een vangnet dat de modale bouwheer niet heeft. En dat in de vorm van de wet-Breyne of woningbouwwet. De bouwsite Wat als je aannemer een onredelijk hoog voorschot vraagt, plots failliet gaat, of de werken wekenlang vertraging oplopen? Als sleutel-op-de-deurbouwer of koper van een woning op plan heb je een vangnet dat de modale bouwheer niet heeft. En dat in de vorm van de wet-Breyne of woningbouwwet. De bouwsite Livios geeft een overzicht in vijf vragen!

1. Kan jij een beroep doen op de wet?

Kort samengevat is de wet-Breyne een ruggensteun voor bouwheren die in zee gaan met een algemene aannemer. Meestal gaat het hier om een sleutel-op-de-deurbedrijf. Maar ook kopers van huizen of appartementen op plan komen in aanmerking. Vanaf het moment dat er meerdere aannemers aan te pas komen (ruwbouw, dak, elektriciteit, keuken...) is de wet niet meer van toepassing.

Ook belangrijk: het gebouw moet hoofdzakelijk gebruikt worden als woning. Je mag de woning dus niet in hoofdzaak gebruiken voor beroepsdoeleinden.

2. Tegen wie of wat biedt de wet bescherming?

Bij het bouwen of kopen van een woning komt meteen een karrevracht aan administratie op je af: prijsoffertes, bestekken en overeenkomsten met allerlei clausules van dien. De wet-Breyne beschermt je tegen de kleine lettertjes, zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen staat.

Maar ook tijdens en na de werken vormt de wet een buffer tegen problemen. Een vertraging is bijvoorbeeld snel gebeurd, maar mag niet problematisch worden, zodat het je bouw in gevaar brengt of je financiële kopzorgen bezorgt. Zo mag je aannemer geen buitensporige voorschotten vragen. Bovendien is het bouwbedrijf verplicht om een voorlopige én een definitieve oplevering uit te voeren. Hiertussen moet minstens een jaar zitten, zodat je gebreken tijdig kan spotten. Wordt de oplevertermijn overschreden, dan heb je recht op een schadevergoeding (zie checklist).

Ten slotte zorgt de wet ervoor dat je niet met lege handen achterblijft als je bouwbedrijf in de financiële problemen komt. Om hieraan tegemoet te komen, stort de aannemer een waarborg van 5 % in een fonds.

3. Gaat de wet stilzwijgend van kracht?

Nee. Je moet een schriftelijke overeenkomst afsluiten met je bouwfirma of bouwpromotor voordat je een beroep kan doen op de woningbouwwet. Toch kan die laatste geen betaling van je eisen zolang de overeenkomst niet getekend is. Belangrijk is dat je geen cruciale info mee vergeet op te nemen in dit dossier.

4. Neemt elke aannemer het even nauw met de regels?

Helaas niet. Daarom werd het Charter van de Woningbouwers in het leven geroepen. Aannemers en bouwfirma’s die dit charter ondertekenen (je vindt een lijst op www.charterwoningbouw.be), geven aan dat ze akkoord zijn met alles waar de wet voor staat. Let wel: het is niet omdat een bouwbedrijf het charter niet heeft ondertekend, dat je dit bedrijf niet kan vertrouwen.

Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar een bouwbedrijf? Ga aan de slag met de tips van Livios. Of luister naar de goede raad van deze ervaringsdeskundigen.

5. Zijn er speciale voorwaarden voor appartementsbewoners?

Als koper van een appartement moet je rekening houden met een aantal specifieke regels. Dat begint bij een gedetailleerde omschrijving van de private en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw waarin je zal wonen. Er is ook extra aandacht nodig bij de oplevering. De definitieve oplevering van jouw woning kan pas plaatsvinden nadat de gemeenschappelijke delen definitief zijn opgeleverd.

Heb je zelf bouwplannen? Bestel dan zeker je gratis magazine 'Mijn project Sleutel-op-de-deur'