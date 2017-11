Wat als je 10 jaar na elkaar 2.000 euro in je huis investeert? Dit is het resultaat Gerry Klompers

14u11

Bron: Livios 1 livios Woon jij in een typisch Vlaams huis uit de jaren 70? Met 2.000 euro per jaar, tien jaar aan een stuk, maak je je huis helemaal klaar voor de toekomst. Wonen Stel dat je vanaf 2018 elk jaar 2.000 euro investeert in het energiezuinig maken van je woning. Alleen heb je maar tien jaar om dat budget te besteden. Hoe haal je het maximum uit elke cent, zodat je woning klaar is voor de toekomst? Laurens Gysels, specialist bij BAS, het West-Vlaamse kenniscentrum rond toekomstgericht bouwen, pakt uit met een concreet stappenplan. Probeer dit zeker thuis!

Als startpunt nemen we een typisch Vlaams huis uit de jaren 70, zoals op de foto hierboven. De huidige toestand van de woning:

- Onder het hellend dak zit glaswolisolatie van 6 cm dik;

- De spouw is niet geïsoleerd;

- De ramen hebben dubbel glas, het schrijnwerk is van pvc;

- Een vijftien jaar oude stookolieketel met open verbranding zorgt voor verwarming.

2018: spouwmuurisolatie én aardgasaansluiting

“Spouwmuurisolatie is een logische keuze”, zegt Laurens Gysels. “Voor minder dan 2.000 euro merk je vanaf dag één het verschil op je energiefactuur. De terugverdientijd is heel kort. Bovendien is al het werk afgerond binnen de werkdag en er komt geen breekwerk aan te pas.”

Daarnaast is het volgens hem geen slecht idee om nu al een aardgasaansluiting aan te vragen bij je netbeheerder. “Als je oude stookolieketel het deze winter plots begeeft, zit je mogelijk een tijdje in de kou. Het kan even duren voordat de netbeheerder een nieuwe aardgasaansluiting regelt. Voor een paar honderd euro laat je niets aan het toeval over.”

2020: nieuwe gascondensatieketel

Kan je nog niet meteen overstappen op een hernieuwbare warmtebron, zoals een warmtepomp? Dan is het verstandig om intussen over te schakelen op aardgas: “Zowel financieel als ecologisch. Sinds de Europese Ecodesign-richtlijn in 2015 moet elke fossiele brandstofketel condenserend zijn. Voor een goede condenserende stookolieketel betaal je snel 5.000 euro. Terwijl je voor 4.000 à 5.000 euro een nieuwe gasinstallatie hebt, inclusief rookgasafvoer."

2022: extra laag isolatie voor je dak

Aangezien het bestaande dak al deels geïsoleerd is, gaven we hierboven voorrang aan een nieuwe verwarmingsketel. “Is er nog geen dakisolatie, dan is het natuurlijk aangewezen om dit eerst aan te pakken”, merkt Laurens Gysels op.

De grootste problemen? “De vaak povere kwaliteit van uitvoering in de jaren 80 en 90, te dunne isolatie én een slechte luchtdichtheid. Voor ongeveer 2.000 euro à 4.000 euro steek je zo’n 25 cm isolatie onder je dak. We gaan wel uit van een niet-afgewerkte zolderverdieping.”

2024: zonnepanelen

Zes jaar na je eerste investering is je oude woning al een pak energie-efficiënter. Tijd om je stroomfactuur terug te dringen. “Heb je een paar duizend euro ter beschikking? Investeer dan in PV-panelen. Op tien jaar verdien je alles terug, ondanks het prosumententarief. Met de gespaarde 4.000 euro leg je zo’n 3 kilowattpiek aan zonnepanelen, goed voor 3.000 kilowattuur stroom per jaar. Een zuinig gezin komt hier zeker mee toe. Heb je nu al voldoende budget? Wacht dan geen zes jaar, maar leg de panelen nu al!”

Heeft je woning geen 100% ideale ligging voor zonnepanelen? Geen enkel probleem, meent Gysels: “Ook daken die naar het oosten of het westen gericht zijn, komen in aanmerking. Hun rendement ligt ongeveer 25% lager dan zuidgeoriënteerde daken. Maar dan nog verdien je de installatie terug op twaalf à dertien jaar.”

2028: nieuw buitenschrijnwerk met drievoudige beglazing

De grootste investering bewaren we voor het laatst: je buitenschrijnwerk. Niet alleen een energiebesparende ingreep, stelt Laurens Gysels: “We gaan ervan uit dat je ramen en deuren van intussen 40 jaar oud aan vervanging toe zijn. En dan adviseren we om meteen te kiezen voor drievoudige beglazing. Voor 8.000 euro plaats je zo’n 20 m² nieuw schrijnwerk. We houden hier ook rekening met een daling van de prijzen de komende tien jaar.”

Mag het allemaal wat sneller?

Is jouw budget wat groter en heb je geen zin om tien jaar te wachten op het eindresultaat? Dan heeft Laurens Gysels enkele tips waarmee je een versnelling hoger schakelt. Deze lees je in het volledige artikel op Livios.

