Livios Magazine Gesponsorde inhoud Wanden plaatsen was nog nooit zo makkelijk Aangeboden door Gyproc

07 februari 2018

09u38 0 Wonen Heel wat (ver)bouwers kiezen voor klassiek gemetselde scheidingswanden in snelbouw of (cellen)beton, zo blijkt uit onderzoek. Als reden voor die keuze verwijzen ze naar het robuuste en massieve karakter, maar dat is een hardnekkige denkfout. Nu is er een oplossing die op elk vlak interessanter is. Vijf redenen waarom je Habito® van Gyproc® dringend moet leren kennen.

1. Wat je zelf doet, doe je beter

Habito® koppelt het plaatsingsgemak van standaard gipskartonplaten van Gyproc® aan een ongeëvenaard wooncomfort. Ondanks hun sterke gipskern kan je platen makkelijk zelf op maat snijden en monteren op de bekende Metal Stud® profielen van Gyproc®. Met Habito® bespaar je vanaf de eerste dag, omdat je de werken zelf kan uitvoeren. Eens geplaatst, passeer je een tweede of derde keer langs de kassa, want je scheidingswanden kan je onmiddellijk behangen of schilderen. Als je je huis later opnieuw wil inrichten, hoef je geen zware breekwerken te laten uitvoeren.

2. Sterk & stil

Waarom zou je het jezelf moeilijk maken als het ook makkelijk kan? Habito® is tot vijfmaal sterker dan gemetselde wanden in snelbouw of (cellen)beton. Dankzij de stevige kern hebben de platen alle karakteristieken van een echte massieve en geluidswerende muur. Habito® is als geen ander opgewassen tegen spelende kinderen, uitbundige feestjes, verbouwwerken en al je dagelijkse activiteiten.

3. Vaarwel pluggen

Habito® is méér dan een gipskartonplaat, het is een volwaardig wandsysteem, afgestemd op de noden van jouw gezin. Bij de ontwikkeling werd er alles aan gedaan om je huis zo aangenaam mogelijk te maken. Gedaan dus met de typische gipskartonpluggen! Voortaan hang je een flatscreen, wandrek, kastje en ander moois tot 30 kg (!) op aan één simpele spaanplaatschroef.

4. Proper!

Omdat je voor het monteren van Habito® geen mortel of lijm gebruikt zoals bij klassieke metselwanden, hoef je geen rekening te houden met lange droogtijden. De elektricien kan onmiddellijk wandcontactdozen en schakelaars monteren zonder slijp- en kapwerk. Ook de andere vakmannen kunnen meteen aan de slag. Handig voor je timing én je budget.

5. Een leven lang genieten

Met Habito® bouw je voor de lange termijn. Zijn je kinderen het huis uit en wil je de woning anders indelen of word je minder goed te been: geen probleem, deze wanden verwijder je zonder veel moeite. Voor je het weet is de wasplaats beneden omgevormd tot een badkamer. Of misschien kan een deel van de living dienstdoen als gelijkvloerse slaapkamer: meubels weghalen, schroefgaten dichten en je bestaande wand is klaar voor een nieuwe bestemming.