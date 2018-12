Waanzinnig wonen: deze villa in beton doet denken aan de Ark van Noach Björn Cocquyt

12 december 2018

15u28 9 Wonen We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in beton in Polen die doet denken aan de Ark van Noach.

Alleen bestaat de Ark van Robert - Konieczny is de naam van de architect - echt. Je vindt hem in de buurt van Krakau waar hij gestrand is op een steil stuk grond. Het huis rust op een omgekeerd dak, zodat het water rondom vlotjes kan wegstromen. Net door die architecturale ingreep ziet de betonnen constructie eruit als een schip.

De zijgevels bestaan bijna volledig uit glas, maar dat betekent niet dat je hier ongestoord binnen kunt kijken. Aan de ene kant zitten de ramen te hoog en aan de andere kant zijn er schuifpanelen die de eigenaars dichttrekken als ze geen zin hebben in pottenkijkers. Je raakt hier ook niet zomaar binnen, want daarvoor moeten de bewoners eerst een ophaalbrug neerlaten.

De villa is samen met meer dan 60 andere droomwoningen opgenomen in het boek Homes For Our Time. Het is uitgegeven door Taschen, telt 456 pagina’s en kost 50 euro. Bestellen kan op www.taschen.com