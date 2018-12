Waanzinnig wonen: deze open villa geniet van een spectaculair zicht op de zee en de jungle Björn Cocquyt

05 december 2018

19u08 6 Wonen We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een vakantievilla op Santa Teresa Beach in Costa Rica. Om maximaal te kunnen genieten van het zicht op de zee en op de jungle hielden de architecten van Studio Saxe alles open. De terrassen en de binnenruimtes lopen in elkaar over.

De villa is samen met meer dan 60 andere droomwoningen opgenomen in het boek Homes For Our Time. Het is uitgegeven door Taschen, telt 456 pagina’s en kost 50 euro. Bestellen kan op www.taschen.com