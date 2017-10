Vooraan gesloten, achtergevel helemaal open Ecohuis

14u43 0 Michel Wiegandt De achtergevel kenmerkt zich door grote raampartijen. Wonen Ecohuis organiseert een open dag in een nieuwe, hedendaagse woning in Lier, die volledig aan de BEN-regelgeving voldoet. Ze is opgetrokken in houtskeletbouw en is voorzien van een warmtepomp gecombineerd met vloerverwarming.

Peter Bauwens en Martine Van Asbroeck zijn recent verhuisd naar de Baron Carolylaan in Lier. De meeste bestaande woningen zijn er typerend voor de jaren zeventig. De woning van Peter en Martine steekt sterk af tegen de andere woningen in de straat, niet alleen wegens het gebruik van baksteen in een eigentijdse, donkere trendkleur als gevelsteen. "De buren schrokken toen ze het gebouw zagen oprijzen,” zegt Peter. Zij hebben allemaal grote raampartijen langs de straatkant, terwijl die bij ons erg gesloten is, hoewel het de zuidkant is."

Voldoende privacy

Het streven naar privacy is de belangrijkste drijfveer voor die keuze. De gesloten straatkant schept een valse indruk. De woning is helemaal niet gesloten. De noordkant bestaat zelfs grotendeels uit plafondhoge raampartijen, die uitzicht geven op de achtertuin.

Michel Wiegandt Het donkere volume vooraan herbergt de garage.

"Het noorden als keuze voor daglichtinval is ook om een andere reden verstandig," weet Mertens. "Door de uitstekende isolatiewaarde van de gebruikte materialen lijd je in de winter geen warmteverliezen. In de zomer moet je niet koelen, omdat het zonlicht langs het noorden niet rechtstreeks binnenvalt. Daarom was het ook niet nodig screens te plaatsen." De woning voldoet aan de nieuwe BEN-regelgeving. Ze is voorzien van een warmtepomp gecombineerd met vloerverwarming. Er wordt ook gebruikgemaakt van een ventilatiesysteem type D.

Korte bouwtermijn

Ecohuis zweert bij houtskeletbouw. Het ontwikkelt geen verkavelingen en biedt geen typewoningen aan, maar bouwt op gronden van klanten, volgens individueel voor deze klanten getekende plannen. "Soms brengen ze hun eigen architect mee, maar wij werken toch vooral samen met een klein aantal vertrouwde architecten," zegt Gert Mertens van Ecohuis.

Michel Wiegandt De woning werd nauwgezet afgewerkt.

Als aandachtige wandelaars hadden Peter en Martine al gemerkt dat het bouwen van houtskeletwoningen slechts korte tijd in beslag nam. "Niet alleen het bouwen zelf verloopt sneller, bij traditioneel opgetrokken woningen moet je lang wachten voor ze voldoende zijn gedroogd om er wat in te doen," zeggen ze.

Uitstekende akoestiek

Bij een bezoek aan een woning van Ecohuis liet het koppel zich overtuigen door de nauwgezette afwerking en de uitstekende akoestiek. “In onze oude woning zorgde een houten roostering soms voor storend geluid, zodat ik op mijn hoede was in een houtskeletbouw," blikt Martine terug. "Maar tijdens de kijkdag in Beerse liepen er wel vijftig mensen tegelijk door het huis en toch hoorde je nergens of er iemand in de kamer ernaast was."

Ecohuis werkt voor de afwerking samen met vaste leveranciers. Eindklanten kunnen in hun toonzalen hun keuze gaan maken, zoals hier de inloopdouche, de push-wandkasten en de grote keramische vloertegels. "Hoewel ons lijstje erg gedetailleerde eisen bevatte, konden we overal in het bestaande aanbod vinden wat we zochten."

De woning van Peter en Martine ligt aan de Baron Carolylaan 35 in Lier en kan je alleen bezoeken tijdens de Nieuwbouwzondag op 22 oktober van 10 tot 17 uur. Meer info: http://www.ecohuis.be