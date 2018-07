Voor dit duo is bouwen rock-'n-roll. "En plots zit je in de tuin in plaats van in je keuken" Heleen Neels

26 juli 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De bouwsite De bouwsite Livios vroeg architecten Dries en Maarten van Atelier Vens Vanbelle uit Gent naar hun beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind!

1. Nieuwbouw of renovatie?

Zelf zijn we allebei bezig met een nieuwbouw, wat een bewuste keuze is. Maar op zich hebben we eigenlijk geen voorkeur, al hebben we in geval van renovatie bij voorkeur grondige renovaties waarbij het totale gebouw aangepakt wordt. Dat lijkt ons de beste strategie met het oog op de toekomst.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd, en welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

Een ontwerp is voor ons geslaagd als er een boeiende wisselwerking is met de bouwheer. Een dialoog die leidt tot een project op maat. Ons werk is zeer uiteenlopend, net omdat we de bouwheer leren kennen en iets op maat van zijn site, wensen en budget proberen te bouwen.

Een klein project dat dit illustreert is 'pieter en ruth': twee eigenzinnige mensen, die heel goed weten wat ze wel en niet graag zien/hebben. De verbouwing van hun huis werd vertaald in een unieke sfeer. De inbreiding van hun woning heeft een hoog rock en roll-gehalte, en werd opgevat als een garage naar de tuin: brute afwerking, karaktervolle materialen en een grote sectionaalpoort waardoor je met één druk op de knop plots in je tuin zit in plaats van in je eetruimte. Een oplossing op maat van de plek, het budget en de bouwheer, one of a kind.

Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk hier alle foto's

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Onze gouden regel: vermijd beslissingen/wijzigingen zodra de werf gestart is. Dat brengt alleen maar problemen en extra kosten met zich mee. Door alle aspecten van het ontwerp en het budget op voorhand goed door te nemen met de bouwheer kom je tot een coherent project. Als je op basis daarvan offertes opvraagt en vasthoudt aan het project loopt alles gesmeerd.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Trends volgen.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Zoek een architect die bij jou past en die de waarheid durft te vertellen, bijvoorbeeld over het budget.

Lees ook

Hoe vind je de geschikte architect?

Dit is het probleem met renovaties in Vlaanderen: “We kopen te veel met ons hart”

Wat zijn de kostenbepalers bij een nieuwbouw?