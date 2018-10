Voor architect Tim Peeters is het overduidelijk: “Renovatie en herbouw zijn de toekomst” Heleen Neels

25 oktober 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen De naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. “Een van de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving is open ruimte bewaren en zelfs uitbreiden, in combinatie met het creëren van nieuwe, betaalbare wooneenheden.” De bouwsite Livios vroeg architect Tim Peeters uit Gent

1. Nieuwbouw of renovatie?

Renoveren en herbouwen zijn de toekomst. Prioriteit is het verbeteren van de woonkwaliteit in stedelijke gebieden. Soms door chirurgische ingrepen op een bestaand mooi pand, soms door opgebruikte gebouwen volledig opnieuw aan te kleden of te vervangen. Nieuwbouw hebben we nodig om tekorten aan te vullen, en kan best in heel diverse vormen en types worden bedacht, om ons patrimonium van rijwoningen en vrijstaande verkavelingswoningen aan te vullen met types die geschikt zijn voor andere soorten bewoners dan een klassiek kerngezin.

Lees ook: “Slopen is vaak beter dan renoveren”

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk van jouw ontwerpen is daar een mooi voorbeeld van?

Een project is geslaagd als het veel meer doet dan zijn eerste aanleiding -een praktisch probleem of een noodzaak- oplossen. Architectuur gaat over intellectueel vakmanschap. Als je er in slaagt van tussen de lijnen van het bouwprogramma andere opportuniteiten te vinden en deze te realiseren, dan ben je goed op weg naar een waardevol ontwerp. Het project Wolters voegt in essentie enkel een dakterras toe aan een bestaande woning. Dit was de kern van de opdracht. In de randen van deze opdracht ontstaat een verrassend nieuw gevelbeeld, een energetische optimalisatie, licht en ruimte in de woonkamers en meer. Bekijk hier meer foto’s van deze gerenoveerde rijwoning met dakterras.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Denk op lange termijn. Bestudeer bij een verbouwing in abstractie wat behouden kan blijven en wat beter nieuw is. Wat van bedenkelijke kwaliteit is, wordt volledig vervangen. Wat goed is, wordt zonder meer behouden. Oplapwerk is slecht besteed budget. Wijzigingen aan een bouwdeel dat toch volledig vervangen moet worden, zijn vaak kostenefficiënt.

Sinds twee decennia zitten we in een trage revolutie waarbij huizen energie-technisch steeds beter in mekaar zitten. De stijgende kwaliteitseisen zorgen ook voor prijsstijgingen voor de huidige generatie bouwers, maar vanaf 2022 krijgen we wel een nieuwe stabielere kwaliteitsstandaard.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

We hebben een traditie van zelfbouw en dadendrang als het gaat over particuliere huizenbouw. We veranderen graag iets aan een woning die we net gekocht hebben, om de woning eigen te maken en een persoonlijke stempel te drukken op onze leefomgeving. Deze spontane bouwtraditie levert soms leuke resultaten op, maar botst veel vaker met technologische kwaliteitseisen. De huidige generatie bouwers kan de kennis van de vorige generatie niet zomaar meer kopiëren, maar heeft nood aan degelijk en gecoördineerd technisch advies.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Weersta aan de verleiding om er gewoon in te vliegen en hier en daar iets te verbeteren zonder een gecoördineerd plan van aanpak. Laat een strategisch ontwerp opmaken voor je project door iemand met grondige technische kennis op zijn minst, en liefst ook met breed vakmanschap als ontwerper. Bouw als dat helpt in fasen, desnoods met verschillende planopties voor de toekomst. Als je budget te weinig blijkt om een bouwproject grondig aan te pakken, heb geduld, spaar wat bij mekaar, en probeer het enkele jaren later opnieuw en doe het dan helemaal goed.

