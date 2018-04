Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Vocht in je kelder kan grotere problemen in huis veroorzaken. Zo voorkom je dat Aangeboden door Murprotec

12 april 2018

11u10 0 Wonen De kelder is een van de vochtigste ruimtes in huis. De kelder is een van de vochtigste ruimtes in huis. Vocht in de kelder is dan ook een frequent voorkomend fenomeen in Belgische woningen. Maar wat zijn de meest voorkomende oorzaken en vooral: hoe fiks je het?

Dat de kelder in een huis de meeste vochtproblemen vertoont, is geen toeval. Het is nu eenmaal een ondergrondse ruimte die lijdt onder de vochtigheid van de omringende aarde. Bovendien wordt een kelder zelden goed geventileerd. Maar ook andere elementen kunnen aan de basis van het probleem liggen.

Ook waterinfiltratie kan verantwoordelijk zijn voor vocht in de kelder. Dat water kan uit een klein lek in een waterleiding of een nabijgelegen grondwaterbron komen, geïnfiltreerd hemelwater zijn of door een verouderde, niet erg vochtafwerende muurcoating of muurbarsten binnendringen.

Goede gewoontes

Voordat je op kelderdichting overgaat, kan je je toevlucht nemen tot enkele eenvoudigere oplossingen. Besef dat de manier waarop je de kelder gebruikt en inricht, een grote invloed heeft op hoeveel vocht er zich in die gesloten ruimte zal bevinden. Daarom hanteer je best een paar makkelijke regels. Gebruik je de kelder als wasruimte, laat dan zo weinig mogelijk je was in de kelder drogen. Berg er ook niet te veel karton, hout of papier op. Die materialen nemen veel vocht op en kunnen de situatie verergeren.

Vergeet ook zeker niet om de kelder goed te ventileren. Een goed geventileerde ruimte is een gezondere ruimte. Controleer daarnaast de staat en waterdichtheid van de muren. Die worden beschadigd door de tijd, erosie, … En kelders worden vaak verwaarloosd in vergelijking met de ‘echte’ woonruimtes. Spot je kieren in de muren, renoveer ze dan. Maak er ook een goede gewoonte van om regelmatig de vochtigheidsgraad van je kelder te checken. Ligt die boven zeventig procent, dan is het tijd om doeltreffend in te grijpen.

Het ene probleem is het andere niet

Newsflash: een vochtige kelder kan de vochtigheidsgraad in je hele huis beïnvloeden. En zo ook slechte geuren, een vroegtijdige aftakeling van je bouwmaterialen en heel wat andere andere problemen veroorzaken. Dat kan je maar beter vermijden. Jammer genoeg bestaat er geen standaardbehandeling voor een vochtige kelder.

Elke situatie heeft een specifieke oorzaak, die correct geïdentificeerd moet worden om de meest doeltreffende oplossing te vinden. De dichtheid van je kelder verbeteren wanneer het vocht veroorzaakt wordt door een lek, is bijvoorbeeld onnodig. Om de juiste oorzaak en zo de juiste oplossing te vinden, ga je best gratis advies vragen aan een professional, zoals Murprotec. Zij kunnen je een gewaarborgde en definitieve oplossing aanbieden, uitgevoerd door ervaren vakmannen.