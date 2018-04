Vlamingen willen Europa veroveren met bouwpakketten. “Wie wil kan meteen in de ruwbouw wonen” Tom Mondelaers

30 april 2018

10u48

Bron: Livios 3 Wonen Een massieve houtbouwconstructie voor nieuwbouw of renovatie die je zelf in elkaar kan zetten, zonder hijswerktuigen: het Vlaamse bedrijf Systimber wil heel Europa veroveren met dit even eenvoudige als geniale concept. De Een massieve houtbouwconstructie voor nieuwbouw of renovatie die je zelf in elkaar kan zetten, zonder hijswerktuigen: het Vlaamse bedrijf Systimber wil heel Europa veroveren met dit even eenvoudige als geniale concept. De bouwsite Livios was erbij tijdens de opening van het nieuwe inspiratiecentrum in De Pinte. “Wij maken het comfort van massief hout bereikbaar voor een groot publiek.”

Een strakke villa, een gerenoveerde boerderij én een multifunctioneel tiny house: de demosite (te bezoeken op afspraak) van Systimber in De Pinte getuigt van tomeloze ambitie. Het bedrijf, dat opgericht werd door Wolfgang Verraes en zijn zoon Thomas, ontving na de opstart in 2015 verschillende prijzen voor zijn innovatieve houtschakelbouw. Helaas was dat ook het jaar waarin Thomas en zijn broer Mathias samen omkwamen in een auto-ongeluk. Vandaag wordt Systimber geleid door Wolfgang Verraes en Karel Vervaet, die elkaar leerden kennen via Thomas.

Huis als een Ikea-meubel

Het concept werkt als volgt: lange verticale balken worden via een tand- en groefverbinding aan elkaar ‘geschakeld’ met behulp van metalen afstandshouders. Deze zorgen ervoor dat de balken zonder problemen kunnen uitzetten en inkrimpen. Dankzij onzichtbaar weggewerkte EPDM-verbindingen blijft de uitzettingsvoeg tussen twee balken luchtdicht en zijn dampschermen overbodig.

Op deze manier worden muren, vloeren en daken gebouwd met slechts twee componenten: enerzijds de houten balken, anderzijds de metalen afstandshouders. Twee personen volstaan om een volledig gebouw in elkaar te zetten zonder hijswerktuigen. Alsof je een Ikea-meubel in elkaar schroeft. Daarom is het systeem volgens Systimber zowel geschikt voor vakmannen als voor technisch aangelegde zelfbouwers.

Stap vooruit

Systimber realiseerde al projecten in binnen- en buitenland, van particuliere woningen tot grotere gebouwen zoals de Icarus-surfclub in Zeebrugge. Nu hoopt het bedrijf op een Europese doorbraak.

“Wij staan verder dan 95 procent van onze concurrenten”, maakt Karel Vervaet zich sterk. “Volgens ons heeft traditionele houtstapelbouw geen reden meer van bestaan. Het inkrimpen en uitzetten van het hout zorgt voor veel praktische problemen en beperkingen, zodat het heel moeilijk is om meer dan één verdieping te bouwen. Bovendien is het een dure methode, vanwege de complexiteit van de detailleringen, de productie én de bouw zelf. Dat valt allemaal weg met onze techniek. Met Systimber maken we het comfort van massief hout (dankzij de vochtregulerende werking, red.) bereikbaar voor een groot publiek.”

Uitbreidingen en bijgebouwen

Massieve houtbouw is goed voor amper 1 procent van de markt, maar Karel Vervaet gelooft dat houtschakelbouw van Systimber ook een alternatief vormt voor traditioneel metselwerk en de steeds populairdere houtskeletbouw. “Wij hebben de perfecte oplossing voor kleine tot middelgrote woningen. En voor bijgebouwen, uitbreidingen en extra verdiepingen op bestaande woningen dankzij het lichte gewicht van onze constructie. Particuliere renovaties vormen een van onze belangrijkste markten.”

Meteen woonklaar

Een eengezinswoning in houtschakelbouw staat volgens Karel op iets meer dan een week tijd recht. Daarna kan, zoals bij andere prefabtechnieken, het schrijnwerk onmiddellijk geplaatst worden omdat alle maten al vanaf het ontwerp bekend zijn. Daar tegenover staat wel dat alle technische voorzieningen al in de ontwerpfase nauwkeurig uitgetekend moeten worden. Je moet als bouwheer dus een pak keuzes op voorhand maken.

Met de afwerking kan je alle kanten uit, maar een groot voordeel is dat de muren en vloeren aan de binnenkant ook gewoon zichtbaar kunnen blijven. “De ruwbouw is voldoende luchtdicht om onmiddellijk te bewonen en alle verankeringen zijn onzichtbaar weggewerkt”, vertelt Wolfgang Verraes. “Dat biedt mensen de mogelijkheid om de afwerking, zelfs die aan de buitenkant, uit te stellen in functie van hun budget.”

