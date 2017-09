Virtueel bouwen: komt dit echt op ons af? Tom Mondelaers

Livios-hoofdredacteur Tom Mondelaers loopt een virtueel rondje in het nieuwe Experience Center van Reynaers Aluminium. Wonen Stel je voor: je gaat bouwen, maar wandelt samen met je architect eerst virtueel door je toekomstige woning. Science fiction? Sinds gisteren niet meer. Stel je voor: je gaat bouwen, maar wandelt samen met je architect eerst virtueel door je toekomstige woning. Science fiction? Sinds gisteren niet meer. Livios kroop in de 'virtual reality-cave' van Reynaers Aluminium!

De fabrikant van raam-, deur- en gevelsystemen investeerde 30 miljoen euro in zijn hoofdzetel in Duffel. De vernieuwde en uitgebreide Reynaers Campus, werd gisteren geopend door vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) in aanwezigheid van honderden gasten. Kroonstuk van het investeringsprogramma is het gloednieuwe Experience Center. Het is dan ook allesbehalve een klassieke showroom. Je kan er aluminiumprofielen van alle kanten bekijken als hologram en producten naar keuze laten projecteren op levensgroot videoscherm. Helemaal spectaculair is de Avalon simulatieruimte, een kamer van 4 op 5 m om bouwprojecten vanaf de beginfase levensecht te visualiseren. Een primeur trouwens, want het is de eerste keer dat de technologie, van de Kortrijkse Barco-groep, haar weg vindt naar een bedrijf uit de bouwwereld.





Minstens 1 miljoen euro

Avalon, door Reynaers omgedoopt tot 'virtual reality-cave', kost pakken geld. "We geven geen exacte cijfers, maar het gaat om een investering van minstens zeven cijfers", lacht Bert Geerinckx, algemeen directeur Belux van Reynaers Aluminium. De fabrikant is ervan overtuigd dat de toekomst van de bouwwereld digitaal is. "Wij kunnen hier in onze toonzaal niet alles laten zien", zegt marketingmanager Michel Van Put. "Daarom gebruiken we alle digitale mogelijkheden om ons volledige gamma te tonen. Architecten, investeerders en onze verdelers krijgen in onze VR-cave al vanaf de vroegste ontwerpfase een concreet beeld van hun project. Wij willen hen die ervaring aanbieden, zelfs al zijn wij als fabrikant op dat moment nog niet bij de bouw betrokken. In een later stadium kunnen we met Avalon ook snel switchen tussen onze verschillende producten om te kijken welke ramen en deuren het best tot hun recht komen in het ontwerp."

Op sloffen

Voor we de virtuele grot mogen betreden, moeten we eerst zachte sloffen aantrekken en een speciale VR-bril opzetten. Vervolgens projecteert het systeem het ingeladen ontwerp (vanuit een softwareprogramma zoals Sketchup, Revit of Autodesk) op de wanden en lijkt het alsof we letterlijk in het gebouw staan. De trap op wandelen? Geen probleem. Even bukken om onder de tafel te kijken? Uiteraard. We kunnen zelfs instappen in een auto die geparkeerd staat op de parking! "Met kleine antennes op de VR-bril registreren we permanent waar de toeschouwer zich bevindt. Bij de minste beweging wordt het geprojecteerde beeld automatisch aangepast", zegt Michel Van Put.

Ook voor jou?

Klinkt indrukwekkend? Dat is het ook. Maar wie al begint te watertanden, helpen we meteen uit zijn droom. De virtuele grot staat niet open voor particuliere (ver)bouwers. Reynaers richt zich in eerste instantie tot architecten, aannemers en ontwikkelaars van grote projecten. "Het is voor onze verdelers onbetaalbaar om dit ook in hun lokale toonzaal aan te bieden", zegt Bert Geerinckx. "Maar ik denk, zoals met elke technologische ontwikkeling, dat ook virtuele toepassingen zullen doorsijpelen naar de eindconsument, zij het in afgezwakte vorm. Wat wij hier doen, zou je ook kunnen nabootsen met Google Cardboard (een goedkope oplossing om een virtuele kijkdoos te bouwen met je smartphone, red.), maar die kwaliteit is helaas nog te laag."



Wat denk jij? Is virtueel bouwen de toekomst of denk je niet dat het zo'n vaart zal lopen? Laat het ons weten via redactie@livios.be.



De Reynaers Campus is zondag 1 oktober van 10u tot 17u geopend voor het grote publiek tijdens Voka Open Bedrijvendag 2017.