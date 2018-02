Vijf tips om dieven buiten te houden tijdens krokusvakantie Eén op de tien kopers ligt wakker van inbrekers in nieuwe woonst Redactie

12 februari 2018

13u46

Bron: Bereal 0 Wonen Eén op de tien Belgen die momenteel op zoek zijn naar een huis, willen bij een aankoop hun nieuw stulpje meteen extra laten beveiligen. Dat blijkt uit een cijferanalyse van vastgoedexpert Immovlan. Februari blijft dan ook een bijzonder inbraakgevoelige maand. Vorig jaar drongen nog dagelijks 156 inbrekers per dag een woning binnen. Een alarminstallatie kan je woning beschermen. Maar het is zeker niet de enige manier. Specialisten van Immovlan geven vijf slimme tips om het dievengilde deze krokusvakantie buiten te houden.

Breng dieven aan het twijfelen

Een dief die gaat twijfelen, loopt vaak snel door. Daarom doe je er goed aan om het huis bewoond te doen lijken. Lichten met sensor die bij de minste beweging aanfloepen, zogeheten schriklichten, zijn vaak al voldoende. Inbrekers staan niet graag in de spotlights. Ook een timer op de lichten in huis kan bij een langere afwezigheid al helpen. Daarnaast kan je familie vragen om de post uit te halen of af en toe hun auto eens op je oprit te parkeren.

Gebruik uw gezond verstand, ook online

Het lijkt zo eenvoudig, maar vele Belgen blijven er tegen zondigen. Doe je garagepoort op slot en laat niets waardevols, zoals een laptop, juweel of spelcomputer in het zicht liggen, laat staan baar geld. Let daarnaast ook goed op wat u op sociale media, zoals Facebook, Instagram of Twitter deelt. Het is beter om na de vakantie je leukste kiekjes met iedereen te delen, dan tijdens.

Monteer extra veiligheidssloten

Aan de buitendeuren kan je extra veiligheidssloten toevoegen. Een meerpuntsluiting is zonder twijfel een must. Ook extra raamsloten zijn een goede investering. Het is te zeggen: zolang u niet de sleutels op de sloten laat zitten. Inbrekers boren maar al te graag een gaatje onder het slot van een raam. Daarna kunnen ze met behulp van een simpele ijzerdraad de sleutel omdraaien en doodleuk je woning binnendringen.

De buurman, uw vriend

De politie is uw vriend, maar uw buurman is dat nog meer. Zeker als je woning moeilijk zichtbaar is en misschien wat achterin gelegen is. Verlaat je jouw huis voor lange tijd, vraag dan zeker aan je buren of ze een extra oogje in het zeil houden en misschien eens regelmatig rond het huis wandelen. Hoe meer een dief het idee krijgt dat de buurt ‘ogen’ heeft, hoe minder goesting hij heeft om een ongewenst bezoek af te leggen.

Buitencamera’s werken

Wanneer dieven deze camera’s opmerken, is dat vaak al voldoende om ze voor een makkelijkere optie te laten kiezen. Zelfs valse camera’s, in combinatie met knipperlichten, kunnen vaak al volstaan.