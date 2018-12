Vijf opvallende anekdotes: “We zien heel wat mislopen op bouwwerven” Heleen Neels

06 december 2018

08u30

15.000: zoveel arbeidsgevallen gebeurden er in 2016 in de bouw. Met een grootscheepse sensibiliseringscampagne wil de Confederatie Bouw dit aantal tegen 2020 halveren. Een goede zaak vindt veiligheidscoördinator Thijs Missiaen. Dat niet iedereen het altijd even nauw neemt met de voorschriften, blijkt uit deze vijf anekdotes die hij met de bouwsite Livios deelt.

Pitazaak in ruwbouw

Een van de meest frappante overtredingen, moet wel die keer geweest zijn, dat Thijs een pitazaak ging opvolgen. “Die werd gewoonweg geopend in een gebouw in volle ruwbouwfase. Werkmannen waren nog aan het slijpen en kappen voor de leidingen van het sanitair en de elektriciteit. Er zaten nog geen ramen in het pand, en toch werd er op het gelijkvloers een pitazaak geopend. Een zeil, dat de doorgang afsloot en beschermde tegen stof, deed dienst als ‘deur’. Boven het hoofd van de bezoekers werd zelfs materiaal geladen en gelost.”

Asbestvezels

Een ander geval is een werf waar asbest aanwezig was. “De bouwheer wist dit, de aannemer beweert van niet. Het asbest werd zeer slordig en met veel stof verwijderd waardoor de asbestdeeltjes zich hebben verspreid doorheen de volledige woning.” Als je weet dat één asbestdeeltje al gevaar voor de gezondheid inhoudt, is dit een grote overtreding. Asbest veilig verwijderen? Hier moet je op letten!

Giftige dampen en geluidsoverlast

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onmisbaar voor wie op een bouwwerf aan de slag gaat. Toch staat niet iedereen stil bij de mogelijke gevaren. “Bij een open loods waren er werken bezig die ontzettend veel lawaai maakten. De werkmannen droegen allemaal hun oorkappen. Maar tien meter verder was een ander team muren aan het behandelen met een gevaarlijk product. Dit team was uitgerust met volgelaatsmaskers tegen de giftige dampen. Maar toch hadden beide teams niet in de gaten dat ze ook blootgesteld waren aan de gevaren van het werk van hun collega’s.”

Tip: een veilig mondmasker kiezen? Zo maak je de juiste keuze.

Schilder met hoogtevrees

Op een andere werf was een schilder enorm opgelucht toen hij Thijs zag aankomen. “Hij was een gevel van zo’n twaalf meter hoog aan het schilderen en was net klaar met de onderste zes meter. Maar hij had hoogtevrees en durfde niet op de stelling staan om de bovenste helft te schilderen. Hier heb ik tijdig kunnen ingrijpen.” Lees hier hoe wél je de nodige maatregelen neemt om veilig te werken op een steiger.

Ingestorte bekisting

Een situatie die Thijs ook nog bijblijft is een project waarbij het gieten van een betonnen trap helemaal verkeerd liep. “Toen ik aankwam had de aannemer de trap uitbekist en was hij beton aan het gieten. Maar tijdens het gieten, begaf de bekisting het en lagen alle schoren en de houten bekisting onder twee kubieke meter beton. Toen we de week nadien nog eens langs gingen was de aannemer nergens meer te zien. Het uitgeharde beton lag er helaas wel nog.”

Wil jij het wel goed aanpakken en het veilig houden op je werf? Lees deze tien tips voor je aan de slag gaat. “Je verliest beter één minuut in je leven aan veiligheid, dan je leven in één minuut.”

