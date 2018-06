VIDEO: Kijk binnen in het duurste huis dat je kan kopen in Silicon Valley sam

05 juni 2018

18u13

Bron: KameraOne 1

45 miljoen euro, dat vraagt een durfkapitalist voor zijn landhuis in een van de rijkste wijken van Silicon Valley. Het duurste huis op de markt daar heeft 5 slaapkamers, 12 badkamers, een bioscoop voor 15 man en een wijnkelder. Het gemiddeld inkomen van inwoners in de heuvels van Los Altos van Silicon Valley is 215.000 euro per jaar, en Silicon Valley kent de hoogste huizenprijzen in de VS. Een doorsnee huis gaat er van de hand voor 1,7 miljoen euro.