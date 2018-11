Verwarmingsexpert waarschuwt: “Info over verwarming niet delen is rem op innovatie” Redactie

29 november 2018

13u00

Driekwart van de Belgen wil de informatie van zijn slim verwarmingstoestel niet delen met de installateur of fabrikant. Zo blijkt uit onderzoek van het onafhankelijk marktonderzoeksbureau iVOX, in opdracht van verwarmingsspecialist Remeha. Houden we daarmee innovatie tegen? Deze vraag beantwoordt Jan Deklerck, product manager bij Remeha, op de bouwsite Livios

We worden steeds meer geconfronteerd met slimme toestellen die met elkaar communiceren. Denk maar aan de connectie tussen wagen en smartphone waarbij data, zoals de normale reistijd en onvoorziene files, gedeeld worden met de verwarmingsinstallatie. Zo zal je verwarming op het juiste moment aanspringen, creëer je meer comfort en stem je de verwarming beter af op je levenspatroon.

Onnodige angst

Toch wil 75% van de Belgen de informatie van zijn slim verwarmingstoestel niet delen met de installateur of fabrikant. Jan Deklerck begrijpt dat informatie delen met bedrijven wat afschrikt. “Als een verwarmingsfabrikant data vraagt, zou die inderdaad ook kunnen zien wanneer je de verwarming aanzet en wanneer je sanitair warm water produceert. Maar daar kan je enkel gedragspatronen uit afleiden”, legt Jan Deklerck uit. “Anderzijds delen veel mensen op social media continu details over hun privéleven. Dus je kan ook zeggen dat het niet meer van deze tijd is om info over je verwarming niet te delen.”

Meten is weten

Die info niet delen, is jammer genoeg een rem op innovatie, vindt Jan Deklerck: “Als fabrikant tracht je zoveel mogelijk aan de gebruiker te bieden. In ons geval zijn dit zo efficiënt en zuinig mogelijke verwarmingsoplossingen. We ontwikkelen regelsystemen afgestemd op patronen van de gebruiker. Je zou bijvoorbeeld de combinatie van een thermostaat met een bewegingssensor kunnen onderzoeken. Of dat nuttig is, weten we momenteel niet. Maar via de informatie die we verkrijgen van slimme ketels zouden we dat wel kunnen testen en achterhalen. Of tal van nieuwe features bedenken. Maar daarvoor heb je reële situaties nodig om te achterhalen of dit minder gaat verbruiken. En zouden wij als fabrikant een beroep moeten kunnen doen op geanonimiseerde data van gebruikers.”

Innovatie stimuleren

Daarom is Jan Deklerck voorstander om data van je ketel te delen. “Uiteraard in overeenstemming met alle mogelijke wetgevingen zoals GDPR, want ook het vertrouwen is belangrijk. Of het concept van data delen via slimme toestellen werkt of niet hangt 100% af van het vertrouwen en de transparantie tussen fabrikant en gebruiker”, zegt Jan. “Kijk naar andere tools waarbij we info delen. Veel bestuurders doen een beroep op Waze. Een community, waar je gegevens deelt om voor jezelf een zo optimaal mogelijke route te berekenen. En dat werkt, omdat iedereen het systeem en de community vertrouwt. Er is geen misbruik.”

Is er hackinggevaar?

Wat met hackers? Is er geen gevaar dat potentiële inbrekers meekijken? “Security-specialisten zeggen altijd dat 100% veiligheid niet bestaat. En je moet je hier ook de vraag stellen: wat heeft een hacker eraan dat je op zondagochtend acht minuten onder de douche staat? Terwijl 80% van de mensen op reis foto’s neemt en deze quasi meteen op social media post. Dat is pas een signaal naar inbrekers omdat je aangeeft dat je niet thuis bent. Hetzelfde met Waze. Je deelt info om de beste route te krijgen, maar tegelijkertijd geef je aan dat je onderweg bent en niet thuis. Daar staan gebruikers wellicht niet bij stil, omdat ze die tool vertrouwen”, aldus Jan Deklerck.

