Verwarmen zonder verspillen doe je in 3 stappen Gerry Klompers

16 oktober 2018

09u00

Bron: Livios 0 Wonen Je woning doorgedreven isoleren is een eerste logische stap richting een energiezuinige woning. Zit dat helemaal goed, dan dien je jouw ruimtes zo efficiënt mogelijk te verwarmen. Dat doe je in drie logische stappen, vertelt energiedeskundige Paul De Vylder van ENGIE Electrabel aan Je woning doorgedreven isoleren is een eerste logische stap richting een energiezuinige woning. Zit dat helemaal goed, dan dien je jouw ruimtes zo efficiënt mogelijk te verwarmen. Dat doe je in drie logische stappen, vertelt energiedeskundige Paul De Vylder van ENGIE Electrabel aan bouwsite Livios

1. Breng je gezinscomfort in kaart

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren op vlak van comfort. Zeker als het over de ideale temperatuur gaat. Maar bestaat er zoiets als de perfecte kamertemperatuur? Per kamer gelden er andere voorkeurstemperaturen, geeft Paul De Vylder aan. “Voor de leefkamer is dat 20 à 21 graden, in de slaapkamer 17 à 18 graden. In de badkamer mag het wat warmer zijn. Hier mikken we meestal op 22 graden.”

“Wist je trouwens dat je energiefactuur tot 7% zakt als je de temperatuur met een graad verlaagt? Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van je comfort. Het is aan de bewoners om de juiste balans te vinden.”

2. Zorg voor een constante temperatuur

Laat je thermostaat nauwkeurig instellen door je installateur om een zo efficiënt mogelijke temperatuur te waarborgen. “Door je thermostaat ’s nachts of als je langer dan twee uur uit huis bent, te verlagen tot 16 graden, bespaar je tot 200 euro per jaar”, tipt Paul De Vylder. “Laat je thermostaat wel met rust als je maar eventjes weg bent. Het heropstarten van een verwarmingsketel kost het meeste energie. Bij een constante temperatuur zal de ketel maar af en toe aanslaan.”

Slimme thermostaten bieden extra besparingsmogelijkheden. Ze leren jouw verwarmingsgewoontes kennen en stemmen jouw energieverbruik hierop af. “Sommige slimme thermostaten hebben zelfs een vakantiemodus. Deze hervatten gewoon hun oude programma wanneer je jouw huis weer binnenwandelt. Bovendien bedien je alles gewoon met je smartphone.”

3. Stem je cv-systeem af op jouw noden

Een gezellige temperatuur in huis is maar een deel van het verhaal. Nog belangrijker is: hoe verwarm je jouw woning zo efficiënt mogelijk en druk je tegelijkertijd je energiekosten?

- Stel je verwarming op punt: hoe beter je woning is geïsoleerd, hoe minder hard je verwarmingstoestel moet werken. Laat je cv-installatie opnieuw instellen door je installateur, zodat je geen onnodige energie verspilt. Tegelijkertijd verleng je ook de levensduur van je verwarmingsketel. In bepaalde gevallen is het zelfs beter om je bestaande ketel te vervangen. Zeker als je nog geen condenserend toestel in huis hebt.

- Heb je de kans, kies dan voor een afgiftesysteem op lage temperatuur – zoals aangepaste radiatoren of vloerverwarming. (Her)bekijk eventueel ook je energiebronnen. Blijf je verwarmen op stookolie of gas? Of stap je over op hernieuwbare energie (bijvoorbeeld warmtepomp) of een mix van beide? Beslis altijd in samenspraak met een energie- of verwarmingsdeskundige.

- Gebruik restwarmte: met een ventilatiesysteem D met warmtewisselaar recupereer je de warmte van de buitengaande lucht.

- Sluit je verwarmingsketel aan op een buitenvoeler. Deze houdt rekening met de buitentemperatuur en is verplicht bij de installatie van nieuwe condensatieketels.

Opgelet: hou ook rekening met koeling. Zeker in een goed geïsoleerde woning met veel binnenvallend zonlicht is dit geen overbodige luxe in de warme maanden. Dit kan je op verschillende manieren bereiken: ontwerpmatig (bijvoorbeeld met een dakoversteek), met zonwering of door gebruik te maken van koelsystemen. Lees hier hoe je je kan wapenen tegen de strafste zonnestralen.

Vergeet je warm water niet

“Een Belgisch gezin verbruikt gemiddeld 30 tot 60 liter warm water van 60 graden per persoon per dag. Dat vertegenwoordigt 10 tot 15% van het energiebudget”, weet Paul De Vylder. Je warmwatervoorziening hangt onlosmakelijk samen met je cv-installatie. Daarom is het belangrijk om je warmwaterverbruik zo goed mogelijk in te schatten.

Waar een klein gezin met één badkamer meestal genoeg heeft aan een verwarmingstoestel met doorstromer, is dat voor grote gezinnen met bijvoorbeeld drie kinderen en twee badkamers niet genoeg. In zulke gevallen is een aparte boiler of zonneboiler een beter idee. “Een zonneboiler dekt 40 tot 60% van het sanitair warm water van een gezin. Verdwijnt de zon achter de wolken of wordt het donker, dan neemt je verwarmingsketel het over.” Welke keuze je ook maakt, overleg goed met je sanitairexpert.

Hoe hou je jouw warmwaterverbruik binnen de perken, en beperk je jouw energiekosten tot een minimum?

- Alles begint met een slimme indeling van de ruimtes. Hoe minder afstand je warm water af moet leggen doorheen de leidingen, hoe sneller er warm water door de kraan stroomt. Ook voor je energiefactuur is dit goed nieuws;

- Isoleer je warmwaterleidingen;

- Elektriciteit is duurder dan gas of stookolie: elektrische boilers wegen logischerwijs dus zwaarder op je budget;

- Beperk je badpleziertjes en kies voor een douche;

- Beperk je verbruik ook in de rest van je woning (kleren wassen op lage temperatuur, vaatwasmachine gebruiken, …).

