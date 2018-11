Livios Magazine Gesponsorde inhoud Verwarmen met stookolie: stappenplan brengt geld op Aangeboden door Informazout

14 november 2018

15u18 0 Wonen In België rekenen 1,5 miljoen gezinnen op stookolie voor verwarming en warm water. Speciaal voor deze grote groep – het gaat om 3,5 miljoen mensen (!) – ontwikkelde Informazout een eenvoudig stappenplan voor een duurzame renovatie. Verwarm jij met mazout? Dan zijn dit alvast jouw goede voornemens voor 2019!

Pak je huis in

Isoleren blijft de basis van elke duurzame nieuwbouw of renovatie. Hoe beter je je dak, muren en vloer inpakt, hoe lager de warmtevraag van je woning en hoe lager ook je uiteindelijke energiefactuur. Als je bovendien nog goed ventileert, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vraaggestuurd ventilatiesysteem of balansventilatie met warmterecuperatie, ligt de weg open naar een lage energiefactuur.

Doe de 30

Moet je sowieso je oude ketel vervangen als je renoveert? Absoluut niet! Mazoutketels zijn enorm robuust en gaan zonder problemen jarenlang mee. Maar eens jouw ketel de leeftijd van twintig jaar bereikt heeft, vervang je hem beter door een moderne condenserende mazoutketel die extra energie recupereert uit de afvoergassen. Zo zet je een enorme stap vooruit op vlak van duurzaamheid. Als uitgangspunt nemen we de 30-30-30-regel. Door je oude ketel te vervangen, verbruik je plotsklaps 30% minder mazout, waardoor ook je stookkosten met 30% dalen én (dit is nog het belangrijkst) je CO2-uitstoot met 30% zakt.

Tip: Onafhankelijk onderzoek van Ph. Deplasse & vennoten toont aan dat een brandstofswitch naar aardgas bij vervanging van de oude mazoutketel niet voordeliger is dan de keuze voor een mazoutcondensatieketel. Trap dus niet in deze valkuil.

Go green

Uiteraard moeten we er alles aan doen om onze CO2-uitstoot te beperken. Daarbij is een afweging nodig tussen wat technisch kan en wat financieel haalbaar is. Door de stijgende elektriciteitsprijzen (de jaarlijkse elektriciteitsfactuur is vandaag voor een gemiddeld gezin bijvoorbeeld tot 90 à 100 euro duurder dan een jaar geleden), is een warmtepomp voor veel gezinnen een no go. Informazout is daarom een groot pleitbezorger van de zonneboiler, volgens hetzelfde onderzoek de meest rendabele manier om je bestaande stookolie-installatie een groen karakter te geven. Met zonnecollectoren op je dak verwarm je tot 60% van je warm water op jaarbasis. De rest kan je eenvoudig bijverwarmen met mazout, zodat je comfort altijd gewaarborgd blijft. De zonneboiler kan trouwens ook je verwarming ondersteunen.

Tip: Ontdek de ideale energiemix voor jouw woning op Informazout.be/nl/installatie/energiemix

