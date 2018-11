Livios Magazine Gesponsorde inhoud Vervang je verwarmingsketel in 3 stappen Aangeboden door Van Marcke

14 november 2018

15u33 0 Wonen Met de nieuwe service Van Marcke Installeert wil de verwarmingsspecialist al jouw kopzorgen wegnemen die opduiken bij de installatie van een verwarmingsketel. De gebruiksvriendelijke Ketelkiezer gidst je in drie stappen naar de beste oplossing.

In het leven van een verwarmingsketel is vijftien jaar haast een eeuwigheid. Is jouw ketel vijftien jaar of ouder, dan vervang je hem best door een nieuwe condensatieketel. Deze nieuwe generatie ketels recupereert warmte uit de afgevoerde rookgassen. Jouw voordeel: een besparing van 25 tot 35 procent op je energiefactuur. Bovendien profiteer je meteen van de nieuwste snufjes, zoals een slimme thermostaat, een buitenvoeler en eventueel zelfs de koppeling met hernieuwbare energie.

All-in service

Maar hoe weet je nu welke ketel je best kiest voor optimale prestaties? Met de nieuwe interactieve Ketelkiezer neemt Van Marcke alle kopzorgen weg die kunnen opduiken bij de renovatie of installatie van een verwarmingsketel. Zo werkt de verwarmingsspecialist enkel met ervaren installateurs, de beste merken en steeds op maat van jouw behoeftes en budget. In drie eenvoudige stappen kan je al aan de slag.

1. Gratis offerte

Via enkele online vragen berekent de Ketelkiezer jouw warmtebehoefte, op basis van de oppervlakte, de isolatie, de leeftijd van de woning… Vervolgens maak je een keuze uit maximaal vier verschillende oplossingen met telkens een prijsofferte (inclusief installatiekosten).

2. Bezoek aan huis

Als tweede stap selecteer je de gewenste oplossing en laat je jouw gegevens achter. Van Marcke organiseert, geheel vrijblijvend, een gratis bezoek aan huis door een installateur. Die toetst de offerte aan de reële situatie bij jou thuis en stelt een definitieve offerte op.

3. Professionele installatie

Als jij de offerte goedkeurt, komt een ervaren installateur zo snel mogelijk langs voor de installatie. Zo verwarm jij na enkele dagen al energie-efficiënt.

Honderd procent gerust

Met deze nieuwe service belooft Van Marcke je gemoedsrust op lange termijn. Je bent zeker van een vaste all-inprijs, zonder extra kosten. En na een jaar neemt Van Marcke Service zelf contact met jou op om een afspraak te maken voor een gratis controlebezoek.

