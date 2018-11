Livios Magazine Gesponsorde inhoud Verlost van keukenstress Aangeboden door Dovy

14 november 2018

15u04 0 Wonen Wat weegt er écht door bij de keuze van je droomkeuken? Hoe kijk je voorbij de bulk en de ballast van alle acties en hoe maak je uiteindelijk de enige juiste keuze?

Kies voor de directe lijn

Een goede communicatie is cruciaal. Dat begint al vanaf minuut één van de kennismaking. Ga voor een keukenfabrikant die je met open armen ontvangt en de tijd wil nemen om met jouw ideeën aan de slag te gaan. Net daarom kiest Dovy Keukens resoluut voor de persoonlijke aanpak. Van ontwerp, verkoop en productie tot en met levering, plaatsing en service achteraf: alle contact verloopt rechtstreeks. Onderweg komen er geen overbodige tussenpersonen aan te pas. Dat maakt het hele proces niet alleen goedkoper en sneller dan bij de traditionele keukenzaken, het is ook een garantie op precisiewerk. Echte Belgische kwaliteit!

Vind evenwicht tussen budget en kwaliteit

Budget bepaalt alles. Toch doe je best niet te veel toegevingen met het oog op je nieuwe keuken. Alleen door de juiste prioriteiten voorop te stellen en goed mee te denken, eindig je straks met een budgetvriendelijke, kwalitatieve keuken die probleemloos de jaren trotseert.

Een voorbeeld? Dovy Keukens kreeg zelf de vraag van verschillende klanten of ze hun kastdeuren een robuustere look konden aanmeten. Standaardkasten hebben namelijk deuren van 20 mm dik. Om tegemoet te komen aan hun vraag, besloot Dovy Keukens om kastdeuren met een dikte van 24 mm te produceren. Meteen een nieuwe, frisse look binnen het gamma, maar ook een nieuwe stap vooruit op vlak van kwaliteit en levensduur. En dat allemaal dankzij een goede wisselwerking.

Maak het jezelf gemakkelijk

Niet alleen degelijke keukentoestellen geven de doorslag. Je hele keuken moet zijn kwaliteit en looks behouden door de jaren heen én gemakkelijk in onderhoud blijven. Dat gaat veel verder dan je aanrecht en je werkblad. Ook je keukenkasten krijgen wat te verduren. Denk maar aan vuile vingers, ongelukjes met tomatensaus, vetvlekken, enzovoort. Als enige fabrikant van het land werkt Dovy Keukens de binnenkant van zijn kasten af met glanzend laminaat. Op deze manier maak je je kasten supereenvoudig weer schoon. Je hoeft je bovendien nooit zorgen te maken over krassen, wanneer je potten en pannen bovenhaalt en weer terugzet.

Nieuw dit najaar!

Ben je op zoek naar een landelijke keuken of mis je die speciale vintagetoets in huis? Grote kans dat de nieuwe binnenafwerking van glanzend laminaat met linnenstructuur (wit of grijs) je helemaal op het lijf geschreven is. Even onderhoudsvriendelijk als de standaard binnenafwerking in glanzend laminaat, maar met een vette knipoog naar het verleden. En combineerbaar met een grote waaier aan kleuren.

