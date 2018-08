Verlicht je woning als een pro met deze 5 tips Jolijn Vandebeek

15 augustus 2018

08u30

De dagen worden weer korter. Om het binnen gezellig te maken, is verlichting de nummer één sfeermaker. Maar hoe pak je het aan? Vijf lichtadviseurs delen hun ultieme tip op de bouwsite Livios

1. “De juiste verlichting op de juiste plaats”

“Samengevat in één zin: zorg voor de juiste verlichting op de juiste plaats”, adviseert Karen Baes, lichtadviseur bij Deltalight. “In de woonkamer heb je genoeg met enkel sfeerverlichting, bijvoorbeeld een hang- of staanlamp. Maar in een keuken heb je zowel sfeerverlichting als functionele werkverlichting nodig. Boven je werkzone heb je goede functionele verlichting nodig, zoals spots. Boven je eettafel kan je werken met lijnverlichting of een hanglamp. Waar het op neerkomt: verlicht niet te veel, maar ook niet te weinig.”

2. “Verlicht eerst je geest, daarna je woning”

“De ultieme verlichtingstip bestaat waarschijnlijk niet”, zegt Francis Vandecaveye, lichtadviseur bij Fantasia verlichting. “Maar ik adviseer altijd om eerst je geest te verlichten en daarna pas je woning. Met andere woorden: denk eerst goed na wat je met je verlichting wil doen voordat je de lichtpunten laat plaatsen en een armatuur kiest. Daarnaast is ook flexibele en aanpasbare verlichting belangrijk. Het is echt een pluspunt als je bij eenzelfde toestel de kleur, de kabellengte of het lamptype kan aanpassen naar je eigen wensen.”

3. “Combineer voor een gezellige sfeer”

“Voorzie niet enkel in het midden van je plafond een lichtpunt, maar combineer staande lampen, wandlampen, kast- of schilderijverlichting met schemerlampen om een gezellige sfeer te creëren”, adviseert Sylvie Haumont van Italight. “Zo kan je de verlichting in je woning afstemmen op iedere situatie of op je behoeftes. Denk tijdens het bouwproces eerst goed na waar je de meubels gaat plaatsen of waar je schilderijen en foto’s wil hangen. Daarna kan je pas bepalen waar er lichtbronnen moeten komen.”

4. “Doseer met licht”

“Mijn ultieme verlichtingstip: doseer met licht en zorg voor het juiste type verlichting op de juiste plaats”, vertelt Celine De Gussem, lichtadviseur bij Lightpoint. “Het juist inplannen van licht in functie van de ruimte is belangrijk. Zo horen spots niet overal thuis. Daarnaast vind ik ook een flexibele inrichting en creativiteit belangrijk. Doe af en toe iets onverwacht, iets waar je in eerste instantie niet meteen aan zou denken.”

5. “Tover met lichtkleur”

“Kies verlichting waarbij je met de kleurtemperatuur van de lichtbron kan spelen”, adviseert Sam Reynaert, lichtadviseur bij Wever & Ducré Lighting. “Licht heeft een grote invloed op ons. Koudere kleurtemperaturen (> 3.000 K) helpen ons te ontwaken, terwijl warmere kleuren (< 2.700 K) ons eerder helpen te ontspannen. Uiteraard blijft de functiebepaling van de ruimte belangrijk om het juiste type verlichting te kiezen, maar met dimbare verlichting kan je één ruimte op verschillende manieren beleven. Zo tover je de sfeer in de ruimte om naargelang je gemoed.”

