Vergeet baksteen: download en bouw je huis in minder dan 24 uur dankzij deze 3D-printer kg

12 maart 2018

17u31

Bron: The Verge 51 Wonen Een huis zetten in minder dan 24 uur, en tegen een fractie van de gewoonlijke prijs? Het kan dankzij een nieuwe 3D-printer van Amerikaanse makelij. Naast een revolutie op de huizenmarkt, kan het toestel een doorbraak betekenen voor de heropbouw van rampgebieden.

In de staat Texas werd deze week het eerste 3D-geprinte huis gehuldigd. Het gebouw telt zo’n 60 vierkante meter, en ziet er op het eerst zicht niet anders uit dan een doorsnee gelijkvloerswoning. Het grote verschil? Bij de constructie van het bouwsel kwam geen enkele baksteen aan te pas. Het hele huis is gemaakt met behulp van een 3D-printer.

De Vulcan

De gigantische printer, genaamd de ‘Vulcan’, construeert de muren uit een type vloeibaar cement. Eens het droogt, levert het goedje een stevig bouwmateriaal op dat conform is met internationale bouwvoorschriften, volgens ICON, de start-up achter het toestel. Dat maakt de constructiemethode anders dan andere, vertelt medeoprichter Jason Ballard aan The Verge.

“Er zijn een paar andere bedrijven die huizen en constructies printen, maar die worden geprint in een warenhuis of ze zien eruit als een Yoda-hut. Om deze onderneming te doen slagen, moeten dit de beste huizen zijn,” aldus Ballard.

(Lees verder onder de video)

Geprint in 24 uur

De 3D-printer kan woningen tot ruim 70 vierkante meter printen in 12 tot 24 uur. Dat is best snel, als je de lay-out van de modelwoning bekijkt: die beschikt over een woonkamer, slaapkamer, badkamer en een klein terrasje rondom het huis. Tot nu toe worden de kosten van een dergelijke woning geraamd op 10.000 dollar, omgerekend zo’n 8.100 euro. Het plan is echter om die kosten nog verder te drukken tot zo’n 4.000 dollar of 3.200 euro.

Daarmee wilt de start-up ook een oplossing bieden voor het huizenprobleem in rampgebieden of arme wijken, zoals in Haiti of Bolivia. In het komende anderhalf jaar plant de start-up een eerste proefproject in samenwerking met non-profit New Story. In dat project worden een honderdtal huizen gebouwd in de sloppenwijken in El Salvador. Pas daarna is de start-up van plan om zich op de consumentenmarkt te richten.