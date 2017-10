Van vorstschade tot loskomende gevels: dit zijn de grootste blunders bij spouwmuurisolatie! Vicky Macken

09u59 0 Pluimers Wonen In Vlaanderen zijn er nog zo'n 600.000 woningen waarvan de spouwmuren niet geïsoleerd zijn. Als je in je energiekosten wil snoeien, is het opvullen van je spouwmuur samen met dakisolatie de snelste weg naar succes. Maar pas op voor deze blunders. "Als je spouwankers niet meer in goede staat zijn riskeer je dat je gevel loskomt van je woning!"

Vorig jaar lieten 17.824 gezinnen hun spouwmuren na-isoleren. Een slimme investering. "Wie zijn spouw na-isoleert, bespaart per jaar zo'n 300 euro en verdient na vijf à zes jaar alle kosten terug", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Je bespaart dan ook niet alleen onmiddellijk energie, maar profiteert ook nog altijd van een subsidie. Van de 600.000 niet-geïsoleerde spouwmuren, komt bovendien 80 à 90% in aanmerking voor na-isolatie. Het opvullen van de spouwmuur ligt dus voor honderdduizenden gezinnen binnen handbereik. Maar wacht even voordat je lukraak een aannemer opbelt. De bouwsite Livios peilde bij twee experts naar de belangrijkste aandachtpunten bij spouwmuurisolatie.

Blunder 1: niet-vorstbestendige gevel na-isoleren

Spouwmuurisolatie is uitgesloten voor niet-vorstbestendige gevels. "Bepaalde gevelmaterialen werken vorstschade in de hand", waarschuwt Hendrik Snauwaert van Isolteam. "Denk aan mortel op basis van het erg vorstgevoelige zavel (geel zand). Bij een niet-geïsoleerde spouw wordt de gevel van binnenuit opgewarmd en beschermd tegen vorst. Na het isoleren van de spouw verdwijnt deze binnenwarmte. Het vocht in de zavelmortel kan dan bevriezen en uitzetten, met schade tot gevolg."

Sommige gevelstenen zijn voorzien van een glazuurlaag waardoor de stenen niet kunnen ademen. "Ook hier loop je risico op vorstschade als water via de voegen in de gevelsteen dringt. Door het dampdicht glazuur op de stenen, kunnen ze niet snel genoeg uitdrogen en vriezen ze stuk. Hetzelfde geldt voor geschilderde gevels."

Blunder 2: spouw niet inspecteren vooraf

"De spouw moet breed genoeg zijn", vertelt Snauwaert. "Bij voorkeur minimum 50 mm. Met sommige materialen is het technisch haalbaar om te isoleren vanaf 35 à 40 mm, maar je krijgt pas een premie van de netbeheerder vanaf 50 mm."

Luc Schoonjans van isolatiebedrijf Pluimers vult aan: "Tijdens de bouw van de woning en doorheen de jaren kan de spouw vervuild geraken met cementresten, zand en ander afval. Dit merk je vaak op door verkleuring op de muur. Een proefboring tussen de voegen geeft uitsluitsel. Vuil moet eerst verwijderd worden. Is dit niet mogelijk, dan raden we buitengevelisolatie aan. Bij spouwvervuiling loop je extra risico dat er condens overslaat op de binnenmuur via mortelbruggen en cementbaarden. Deze vormen een koudebrug tussen de gevelsteen en de binnenmuur, met schimmel als gevolg. Een voorafgaande inspectie is cruciaal."

Blunder 3: kwaliteit van de gevel niet controleren

Verweerde gevelstenen, barsten of ontbrekende voegen hebben een grote impact op de beschermende functie van je gevel. "Een gevel in slechte staat houdt het regenwater onvoldoende tegen", zegt Snauwaert. "Regen en wind dringen door de verschillende openingen en belasten de isolatie met een verminderde isolatiewaarde en vochtproblemen tot gevolg."

Ook opstijgend vocht vormt een groot probleem: "Bij opstijgend vocht zuigen de gevelstenen het grondwater op. Een vochtkering in de binnen- en buitenmuur houdt het vocht tegen tot op het niveau van de vloer. Heb je last van opstijgend vocht? Dan moeten de muren eerst behandeld worden."

Tot slot moet de gevel voldoende stevig zijn. "Zijn er genoeg spouwankers en zijn ze nog in goede staat? Anders riskeer je dat de gevel loskomt van de woning", aldus Snauwaert.

Blunder 4: in zee gaan met niet-gecertificeerde aannemer

Hendrik Snauwaert benadrukt dat alles staat of valt met de goede uitvoering van de werken. "Afhankelijk van het type isolatiemateriaal moet je isolatiefirma de werken uitvoeren volgens een bepaalde werkwijze. De spouwmuur moet volledig en voldoende gevuld zijn want het materiaal mag zeker niet inzakken na verloop van tijd."

Tip van Livios: doe zeker beroep op een gecertificeerde installateur. De Vlaamse overheid heeft een kwaliteitskader opgezet voor het na-isoleren van spouwmuren. Aannemers met een ATG-certificaat zijn geslaagd voor het toelatingsonderzoek en worden regelmatig gecontroleerd. Klik hier voor een lijst van gecertificeerde aannemers.





