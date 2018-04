Van villa tot penthouse: deze woningtypes zijn volgens EPB-verslaggevers het meest benadeeld door strenge bouweisen Tom Mondelaers

24 april 2018

OVED, het Overlegplatform voor Energiedeskundigen, zegt in een persmededeling dat de meeste woningen gemakkelijk voldoen aan de huidige bouweisen als de EPB-verslaggever op tijd ingeschakeld wordt. "De bijkomende inspanningen zijn beperkt, op enkele uitzonderingen na", vertelt Eline D'hooge van OVED op de bouwsite Livios

De invoer van het S-peil oogstte een storm van protest bij architecten en aannemersfederaties. Nu laten ook de EPB-verslaggevers van zich horen in een persbericht. Het overlegplatform OVED, de beroepsvereniging voor energiedeskundigen met 320 aangesloten leden-bedrijven, onderzocht aan de hand van een 50-tal concrete praktijkcases de impact van de strengere regels. “Daaruit blijkt dat de meeste bouwprojecten de S-peileis van 31 vrij gemakkelijk halen”, stelt Eline D’hooge, coördinator van OVED. “De bijkomende inspanningen om aan de eisen te voldoen zijn eerder beperkt, op enkele uitzonderingen na.”

Deze woningtypes ondervinden volgens OVED wél nadeel van het nieuwe S-peil:

1. Grote vrijstaande villa’s met veel glas

2. Smalle dakappartementen

3. Penthouse-appartementen

Volgens OVED is ook de vrees voor overisoleren voorbij het kostenoptimum (het moment dat de energiebesparing niet meer opweegt tegen de extra kosten) niet helemaal terecht. “Dat blijkt uit de cases die wij onderzocht hebben”, aldus Eline D’hooge. “Bovendien kan je behalve extra isoleren tal van andere maatregelen treffen om de gebouwschil efficiënter te maken, onder meer door aandacht te schenken aan de compactheid, de glasfracties (verhouding van de glas- en vloeroppervlakte, red.), de inertie van de schil, bouwknopen, zonnewinsten, luchtdichtheid en beschaduwing.”

“Zit er bijvoorbeeld een overstekhoek of insprong aan je woning die voor extra schaduw zorgt, dan kan dat een gunstige impact hebben op je S-peil, door dat ook in detail in te voeren in de berekeningssoftware.”

Uitdaging in 2021

Waar OVED wél bedenkingen bij heeft, is de verstrenging van het S-peil naar S28 in 2021. “Dat kan problemen geven bij meerdere bouwprojecten. Bovendien rijst de vraag of die bijkomende maatregelen nog kostenefficiënt zijn. Het Vlaams Energieagentschap zal daarom samen met ons en andere betrokkenen onderzoeken of die eis niet versoepeld moet worden.”

Eline D’hooge heeft nog een tip voor (ver)bouwers. “Toets je ontwerp op tijd af met je EPB-verslaggever om het energetisch te optimaliseren. Hij kan de gevolgen van de S-peileis inschatten voor elk type woning en doordachte en praktische oplossingen voorstellen.”

