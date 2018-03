Van verven tot werken in de tuin: dit zijn de populairste renovatieklussen Jolijn Vandebeek

13 maart 2018

10u21

Bron: Livios 0 Wonen Na de aankoop van een woning voert één op twee landgenoten zelf renovatiewerken uit. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Incidence bij 1.000 Belgen. Heb jij zin om binnenkort ook de handen uit de mouwen te steken? De geeft tekst en uitleg bij de populairste renovatieklussen. Na de aankoop van een woning voert één op twee landgenoten zelf bouwsite Livios geeft tekst en uitleg bij de populairste renovatieklussen.

De Belg geeft gemiddeld 240.451 euro aan een woning en 215.440 euro aan een appartement. Na de aankoop van een woning voert 53% zelf renovatiewerken uit. Hierbij respecteren drie op tien Belgen hun vooropgestelde renovatiebudget. Zeven op tien geeft dus meer uit, zelfs 10 tot 20% meer dan voorzien.

Populaire renovatieklussen

Volgens het onderzoek is een nieuw likje verf of behang het populairst. Eén op twee Belgen gaat onmiddellijk aan de slag met de verfborstel. Vier op tien neemt ook meteen de verlichting, badkamer of keuken onder handen.

Deze kleine renovatiewerken voeren we meestal zelf uit, zo blijkt uit het onderzoek van Incidence:

• Schilder- en plafondwerken

• Verlichting

• Inrichten

• Tuinwerken

Dankzij deze tien eenvoudige stappen wordt jouw verfproject een succes.

Voor de onderstaande grotere werken schakelen we volgens het onderzoek eerder een professional in:

• Keuken

• Elektriciteit

• Verwarming

• Dak

• Raamwerk

• Uitbreiding woning

Op de to-dolijst

Slechts 46% van de Belgen komt zijn vooropgestelde planning na. Toch willen een even groot percentage van de verbouwers in de nabije toekomst werken uitvoeren. Vooral kleine werken zoals de installatie van nieuwe lichtschakelaars of een nieuwe brievenbus zijn populair. Op de lange termijn staan bij velen nog de felbegeerde droomkeuken en -badkamer of een nieuw verwarmingssysteem op de to-dolijst.

Heb je zelf een leuk renovatieproject? Deel jouw verhaal met ons via redactie@livios.be!