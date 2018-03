Van sombere rijwoning tot industriële loft. "Uitbouw in staal is echte blikvanger" Heleen Neels

23 maart 2018

09u57

Een donkere, gesloten rijwoning in Sint-Niklaas omtoveren tot een licht en modern huis met industriële look. Architect Kristof De Lange ging de uitdaging aan. "De uitbouw in staal is een echte blikvanger", vertelt de architect aan bouwsite Livios

Een woning uit 1928 met een industriële achterbouw. Dat was de vertreksituatie voor architect Kristof De Lange. “In de loop van de jaren is die achterbouw regelmatig aangepast en kreeg de woning donkere en gesloten leefruimtes. Daarom wilden we de woning terug open maken richting de tuin. De bewoners houden van een industriële look. En dat zie je duidelijk in het ontwerp: we kozen voor staalskeletbouw, ruwe bakstenen wanden en een stalen sheddak.”

Een sheddak is een dakopbouw die je vooral bij industriële gebouwen ziet. Het lijkt op de tanden van een zaag, waarbij je een afwisseling krijgt van een schuin en een opstaand vlak. Daarin zitten zoveel mogelijk ramen verwerkt om daglicht binnen te krijgen.

Wonen in de tuin

Binnenin is de woning open van voor tot achter. “De grens met de tuin vervaagt door de vloer tot buiten door te trekken, maar ook door het slanke schrijnwerk en het naar achter toe opgaande dak. Door al deze slimme ingrepen voelt het voor de bewoners aan alsof ze in de tuin wonen. We brachten ook de plafonds terug op hun oorspronkelijke hoogte en maakten verschillende doorsteken: vanuit het bureau, voor de trap en voor de nieuwe inkom. De authentieke voorgevel bleef onaangeroerd.”

Stille getuigen

Met het sheddak verwijst Kristof De Lange subtiel naar de oorspronkelijke industriële achterbouw, waarvan de stalen liggers in de tuin nog stille getuigen zijn. “Het dak laat daglicht binnen stromen tot diep in de woning. De verschillende hellingen zorgen ook voor een speels effect en een spontane verdeling van de ruimtes. De aansluitingen van de liggers, kolommen en stalen plafondplaten zijn minimalistisch uitgevoerd. Het schrijnwerk lijkt zelfs deel uit te maken van de staalstructuur omdat het rechtstreeks is aangesloten tegen de profielen.”

De meerwaarde van staal

Om het lichte effect in huis nog te versterken, koos Kristof voor een wit staalskelet. “Die geeft een mooi contrast met de grijze vloer in polybeton. De zichtbare ruwbouwelementen, zoals de rode bakstenen muren, geven de woning karakter en maken opvallende decoratie overbodig. We zijn heel blij met dit project. De uitbouw laat perfect zien hoe staal kan bijdragen tot aangename, strakke en hedendaagse leefruimtes.”

