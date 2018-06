Van slimme zonnepanelen tot wijkverwarming: zo willen wetenschappers jouw energieverbruik doen dalen Tom Mondelaers

Bron: Livios 1 Wonen De EU pakt uit met nieuwe energiedoelstellingen. Tegen 2030 moeten we met z’n allen 32,5 procent minder energie verbruiken dan in 2005. Om dat waar te maken, moeten we ook blijven investeren in energiezuinige woningen. Dat begint natuurlijk bij goede isolatie, maar waar kunnen we nog winst boeken? Stijn Verbeke, specialist energiezuinig bouwen bij EnergyVille/VITO en Universiteit Antwerpen, wijst op vier speerpunten waar wetenschappers momenteel hun hoofd over breken.

1. Betere zonnepanelen

“Er is nog veel verbetering mogelijk op het vlak van hernieuwbare energie”, zegt Stijn Verbeke. “Ik denk dan onder meer aan BIPV of building-integrated photovoltaics, zonnepanelen verwerkt in gewoon bouwmateriaal zoals gevelafwerking.”

Een ander voorbeeld zijn volgens Stijn Verbeke de zogenaamde PVT-panelen die behalve het opwekken van elektriciteit ook de warmte die vrijkomt gebruiken om sanitair water op te warmen.

2. Opslag van energie

Volgens Stijn Verbeke wordt ook de opslag van energie steeds belangrijker. Dat geeft ons de nodige flexibiliteit om te kunnen anticiperen op schommelingen in het aanbod aan hernieuwbare energie.

De thuisbatterij voor de opslag van elektriciteit uit PV-panelen is intussen bekend. Maar er zijn ook andere manieren om energie op te slaan. Stijn Verbeke: “Je kan bijvoorbeeld het voorraadvat voor sanitair warm water op een intelligente manier aansturen, zodat je water opwarmt op het moment dat er veel zonne-energie beschikbaar is. Zo vormt je warmwatervat ook een soort batterij, maar dan voor de opslag van warmte.”

“Ook de koppeling van een warmtepomp aan een traag reagerende vloerverwarming is een vorm van energieopslag”, aldus Stijn Verbeke. Net omdat het systeem zo traag reageert, kan je de elektriciteit van de zonnepanelen ’s middags gebruiken voor de warmtepomp. Zo geniet je ’s avonds van warmte die tijdens de dag op een duurzame manier opgewekt werd.

3. Slimme woningen

Stijn Verbeke verwacht veel van het Internet of Things: geconnecteerde apparaten en sensoren die zorgen voor de automatische aansturing van de systemen in je woning, vaak met behulp van artificiële intelligentie.

“Naast de slimme thermostaat denk ik dan onder meer ook aan de slimme bediening van zonwering aan de hand van weersvoorspellingen, de automatische regeling van ventilatie, de aansturing van batterijen en energie-uitwisseling tussen elektrische auto’s en onze woningen.”

4. Verwarming voor de hele wijk

Specialisten gaan ervan uit dat we in de toekomst woningen vaak niet langer individueel meer zullen verwarmen, maar met systemen die volledige straten of wijken van energie voorzien. “Bij een zeer kleine warmtevraag is het dikwijls niet efficiënt om individueel te investeren in geavanceerde en dure technologieën”, zegt Stijn Verbeke. “Bovendien zijn sommige technieken voor individuele woningeigenaars niet mogelijk, omdat hun huis bijvoorbeeld slecht georiënteerd is of uit plaatsgebrek.”

Nog een tip van Stijn: “Door samen met je buren te investeren in een gezamenlijke installatie of, indien mogelijk, aan te sluiten op een groter warmtenet, kom je tot een betere en goedkopere oplossing.” Ontdek wat jij moet weten over warmtenetten.

