Van radiator ontluchten tot mollen verjagen: op deze 10 klussen bijt de Vlaming zijn tanden stuk!

13u49 2 thinkstock Wonen Jongeren kunnen amper een Ikea-kast in elkaar vijzen, laat staan een radiator ontluchten. Dat blijkt uit een enquête van Ivox in opdracht van Gamma. Bouwsite Livios schiet te hulp met een selectie van de 10 populairste huis- tuin- en keukenklussen.

Als het een troost mag zijn: de Vlaamse jeugd is niet de enige met twee linkerhanden. Uit een studie van onderzoeksbureau YouGov blijkt dat ook Britse jongeren tussen 18 en 24 met de handen in het haar zitten als er een lamp stuk springt of de diepvriezer opnieuw ontdooid moet worden. 70% weet niet hoe een radiator moet worden ontlucht, 43% kan geen energiemeter aflezen en een schrijnende 34% weet zelfs niet hoe je een zekering terug aanschakelt na een stroompanne. Zelfs een schilderij ophangen, is voor 14% nét te veel gevraagd.





Onze eigen jongeren doen het nauwelijks beter. Bij een enquête van Ivox in opdracht van Gamma geeft meer dan helft van de Belgische jongeren toe dat ze nooit klussen. Livios schiet nu te hulp. Uit het aanbod van ruim 400 uitgewerkte klusartikels selecteerde de bouwsite de tien klussen die het afgelopen jaar het vaakst bezocht werden.





Dit zijn de tien populairste klussen op Livios

1. Radiator ontluchten



2. Oude verflaag van bakstenen muur verwijderen



3. De juiste elektrische schakelaar kiezen



4. Werken met een multimeter



5. Doorlopend toilet herstellen



6. Mol wegjagen uit tuin



7. Gevelsteen voegen



8. Beton en mortel mengen



9. Betonnen dek gieten voor tuinhuis



10. Natuurstenen tegels plaatsen in een mortelbed