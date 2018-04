Van parket tot steentapijt. Welke van deze 13 vloeren is jouw favoriet? Heleen Neels

17 april 2018

11u34

Bron: Livios 2 Wonen Ben je op zoek naar de perfecte vloer voor jouw droomwoning? Weet dat het aanbod énorm is. De Ben je op zoek naar de perfecte vloer voor jouw droomwoning? Weet dat het aanbod énorm is. De bouwsite Livios helpt je daarom graag op weg en lijst dertien vloertypes voor je op. Zowel de meest, als de minder bekende. In woord én beeld!

Keramische tegels

Keramische tegels heb je in verschillende kleuren, designs, materialen en prijsklassen. Je kan er werkelijk alle richtingen mee uit.

Cementtegels

Cementtegels bieden een oneindig aantal mogelijke combinaties van patronen en kleuren. Mooi als blikvanger in ieder interieur.

Natuursteen

Blauwe hardsteen, graniet, basalt, marmer … er zijn heel wat soorten natuursteen. Stuk voor stuk geven ze een extra cachet aan je woning.

Parket

Parket is een eeuwenoud materiaal en doet het ook vandaag nog altijd zeer goed in zowel moderne als rustieke interieurs.

Laminaat

De look van hout, het onderhoudsgemak van kunststof. Laminaat is een populaire vloer en laat zich makkelijk in elkaar klikken. Ideaal voor doe-het-zelvers.

Kurk

Gewonnen uit de kurkeik, is het natuurproduct kurk een ecologisch alternatief voor je vloer. Zelfs in je badkamer of sauna.

Vast tapijt

De zachtste vloerbekleding voor je huis is vast tapijt. Je kan kiezen uit een groot gamma aan kleuren, materialen, texturen en diktes.

Steentapijt

Steentapijt is een naadloze vloer die bestaat uit miljoenen kleine steentjes vermengd met kunstharsen. Beschikbaar in een brede waaier aan kleuren.

Vinyl

Een vinylvloer is een veerkrachtige kunststof vloerbedekking, opgebouwd uit meerdere lagen. Ze bestaan ook in een geweven variant.

Linoleum

Dit natuurlijk product biedt heel wat esthetische mogelijkheden. Zelfs een gepersonaliseerde vloer met logo of figuur kan perfect met linoleum.

Beton

Een betonvloer is door zijn strakke look populair in woningen met een hedendaagse architectuur. Je hebt een gepolierde en gepolijste variant.

Gietvloer

Een vloer uit één stuk met een industriële look: de gietvloer. Ze is volledig naadloos en je hebt de keuze uit een onbeperkt kleurenscala.

Granito of terrazzo

De naadloze granitovloer bestaat uit een mengsel van granulaatkorrels, cement, zand en water. Stukjes kristal of gekleurde glasdeeltjes zorgen voor een extra kleureffect.

