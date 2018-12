Van deze 5 vragen liggen (ver)bouwers wakker Heleen Neels

13 december 2018

08u30

Bron: Livios 2 Wonen Heb ik een vergunning nodig voor deze werken? Moet ik al dan niet een voorschot betalen? Elke (ver)bouwer breekt zich hier wel eens het hoofd over. De Heb ik een vergunning nodig voor deze werken? Moet ik al dan niet een voorschot betalen? Elke (ver)bouwer breekt zich hier wel eens het hoofd over. De bouwsite Livios helpt je op weg met het antwoord op vijf vaak gestelde vragen.

1. Voorschot betalen: ja, maar...

Als je (ver)bouwt ben je het ongetwijfeld al tegengekomen: een aannemer die een voorschot op zijn factuur vraagt. Enerzijds begrijpelijk aangezien zij grondstoffen en materialen aankopen om bij jou aan de slag te gaan. Anderzijds vraag je je waarschijnlijk wel af of dit geen probleem kan geven. Of hoeveel zo’n voorschot maximaal mag bedragen.

Tip: Voorschot betalen? Dit zijn je rechten en plichten als (ver)bouwer.

2. Vergunning nodig?

Een boom rooien, een veranda zetten, een extra dakraam voorzien, … Welke klus of verbouwing je ook plant, je vraagt best eerst na bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente of stad of je hiervoor geen vergunning nodig hebt. In sommige gevallen volstaat het bijvoorbeeld om deze werken enkel te melden. Was je hiervan niet op de hoogte en wil je bepaalde werken toch nog vergund krijgen? Ook dan vraag je best na de bij de dienst stedenbouw of de werken geregulariseerd kunnen worden. Anders loop je het risico op een sanctie. Dat kan een geldboete zijn maar ook het herstellen van de situatie in de oorspronkelijke staat.

3. Zichtbaar of verborgen gebrek?

Je kan niet wachten met verhuizen naar je pas gekochte of gebouwde woning. Maar dan ontdek je plots gebreken of constructiefouten in de woning die je voordien niet had opgemerkt. Het overkomt heel wat (ver)bouwers. Wat kan je in zo’n situatie doen? Voor echte bouwfouten door een architect of aannemer kan je je steeds beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid. Het overkwam ook dit koppel uit Ham. Lees hier hun verhaal.

4. Hou je buren te vriend

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het is misschien een cliché, maar goede contacten onderhouden met je buren is in jouw voordeel. Maar al te vaak ontaarden kleine ergernissen, over bijvoorbeeld het snoeien van de haag of overhangende boomtakken, in ware burenruzies. Hoe je dit vermijdt? Deze tips van bemiddelingsexpert Mike Gelders helpen je alvast op weg.

5. Waar vind ik modeldocumenten?

Om een afspraak echt bindend te maken, leg je ze best vast in een geschreven overeenkomst. Weet je niet hoe je daaraan begint of wat er in zo’n document zeker moet vermeld staan? Dan ga je waarschijnlijk op zoek naar voorbeelden waarop je je kan baseren. Om er zeker van te zijn dat je niets uit het oog verliest, hebben we samen met advocatenkantoor Monard Law enkele modelcontracten opgesteld die je op Livios gratis kan downloaden. Hier vind je een overzicht van de tien populairste contracten.

