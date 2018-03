Van dakpannen met geïntegreerde cellen tot complete PV-daken: zonnestroom was nog nooit zo mooi! Redactie

20 maart 2018

10u12

Bron: Livios 2 Wonen PV-panelen zijn weer populair; vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 41.296 installaties bij. Wil jij ook gratis zonnestroom, maar zie je ertegen op om je dak te ontsieren met opvallende panelen, ga dan voor dakpannen of leien met geïntegreerde zonnecellen, of zelfs een compleet zonnedak. Kamp C, het Antwerpse centrum voor duurzaam bouwen, legt in een artikel op de bouwsite PV-panelen zijn weer populair; vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 41.296 installaties bij. Wil jij ook gratis zonnestroom, maar zie je ertegen op om je dak te ontsieren met opvallende panelen, ga dan voor dakpannen of leien met geïntegreerde zonnecellen, of zelfs een compleet zonnedak. Kamp C, het Antwerpse centrum voor duurzaam bouwen, legt in een artikel op de bouwsite Livios uit hoe dat precies werkt!

Jaar na jaar zien fabrikanten de vraag naar geïntegreerde zonnepanelen stijgen. De meeste mensen kiezen voor klassieke zonnepanelen. Maar wie van een esthetische, onopvallende look houdt, verkiest zonnepannen of -leien op zijn dak. Deze werken op dezelfde manier als opbouwpanelen, alleen de bevestiging is anders. Bij inbouwmontage wordt je dakbedekking op bepaalde plaatsen door PV-panelen vervangen, die waterdicht worden afgewerkt.

“In vergelijking met klassieke panelen gaat het bij zonnepannen om kleinere PV-modules”, vertelt Dirk Verbeeck, adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C. “Ze worden aan elkaar gelinkt tot één werkend geheel. Dat houdt ook in dat er meer installatietechniek nodig is op het dak. Al die verschillende dakpannen of leien moeten elektrisch met mekaar verbonden worden. Een aantal fabrikanten levert de zonnepannen ook als één module. De pannen zijn dan aan elkaar gelinkt tot een dubbele of viervoudige module.”

Voordelen van zonnepannen of -leien:

• Geen opbouwpanelen op je dak

• Ze kunnen makkelijk vervangen worden

• Je laat naast zonnepanelen ook meteen je dak leggen

• Je moet geen gespecialiseerde firma inschakelen, je dakdekker kan ook de zonnecellen plaatsen

• Combineerbaar met klassieke dakpannen of leien

Nadelen:

• Kostprijs

• Ingewikkeldere installatietechniek

• De zonnecellen gaan minder lang mee dan je dakbedekking (vervangen is wel mogelijk)

• Niet voor platte daken

• Lager rendement dan klassieke zonnepanelen• Langere terugverdientijd

Volledig zonnedak

Nog een stap verder dan zonnepannen of -leien gaat het Entegre-zonnedak van de firma Izen. De panelen worden rechtstreeks gemonteerd op de pannenlatten en kunnen het hele dak bedekken. Resultaat: een strak dak.

Benieuwd naar de opbrengst van deze esthetische alternatieven? Lees het volledige artikel op Livios.