Van basic tot high-end: voor ieder huis een trap

21 november 2018

08u30

Bron: Livios 0 Wonen Trappen heb je in alle maten, materialen, vormen en kleuren. Of je trap puur functioneel moet zijn of ook in het oog mag springen, bepaal je helemaal zelf. Verkies je een eenvoudige trap of ga je voor een echte eyecatcher met geïntegreerde verlichting en opbergruimte? Laat je naar een hoger niveau tillen door deze trappen.

Uitschuifbaar of opvouwbaar

Een uitschuifbare of opvouwbare trap is een goedkope manier om toegang tot je zolder te krijgen. Het handige is dat de trap uit het zicht is wanneer je hem niet gebruikt. Wil je iets opbergen op je zolder? Dan schuif je de trapladder eenvoudig uit en terug in. Een mogelijk nadeel: deze trappen zijn steiler en hebben vaak smalle treden en zijn dus minder interessant voor ruimtes waar je vaak komt.

Rechttoe rechtaan

Een steektrap is de meest standaardtrap die er is: het is een rechte trap die twee verdiepingen met elkaar verbindt. Door de eenvoud blijft het prijskaartje meestal beperkt. Het nadeel kan de lengte van de trap zijn: als je deze wil inkorten, heb je meteen een steilere helling. Een steektrap is geschikt voor in je hal, woonkamer of kelder en minder interessant voor kleine ruimtes.

Tip: de ruimte onder je trap is de ideale plaats voor extra bergruimte. Je kan het zo creatief mogelijk niet bedenken: een bureauruimte, een boekenrek of zelfs een barkast kan je onder je trap integreren.

Met een tussenplateau

De bordestrap is een variant van de steektrap. Deze trap bestaat uit twee steektrappen die verbonden worden door een bordes of tussenplateau. Dit is mogelijk als rustpunt bij een rechte trap, maar ook als draaipunt voor een kwartsdraaitrap van 90° of dubbelkwartsdraaitrap van 180°. Ideaal als je met hoeken wilt werken, maar minder geschikt als je weinig oppervlakte hebt.

Zwevende treden

Bij een zwevende trap komen de treden vanuit de muur. De treden zijn bevestigd met onzichtbare metalen beugels in of aan de muur. Met deze trap creëer je ruimte en geef je een modern cachet aan je woning. Zwevende trappen zijn goedkoper dan standaard trappen omdat er minder materiaal voor nodig is.

Tip: met geïntegreerde trapverlichting maak je van je trap een echte blikvanger. De verlichting zit subtiel verwerkt aan de onderzijde van de neus, zodat het niet zichtbaar is als het licht uit is. Je hebt keuze uit een warm of koud licht en je kan zelfs de intensiteit aanpassen. Zo stem je de verlichting af op de sfeer die jij in je hal of woonkamer wil creëren. Zelfs in je trapleuning kan je met geïntegreerde verlichting werken.

Plaatsbesparende draaitrap

Een spil- of draaitrap draait rond één centrale as. Vanaf boven gezien vormt deze trap een halve cirkel of meer. Voor deze trap betaal je wel meer dan voor een steektrap, maar je bespaart heel wat ruimte. Opgelet: de draaitrap is minder comfortabel als je vaak grote spullen naar beneden of boven moet dragen.

Wenteltrap als eyecatcher

Mag het iets meer zijn? Een wenteltrap loopt in een spiraal omhoog en oogt heel elegant. Het is een soort draaitrap maar dan grootser. Er is ook geen fysieke spil waarrond de trap draait. Deze eyecatcher is ideaal voor grote woonkamers of inkomhallen, maar minder geschikt voor kleine ruimtes. Het prijskaartje van een wenteltrap kan hoog oplopen.

Dit artikel stond op 15/11/2018 in Livios magazine, bijlage van Het Laatste Nieuws.

