Vakantie is zon, zee … én huizenjacht mvdb

10 september 2018

22u02 0 Wonen Voor veel Belgen is vakantie niet alleen even lekker relaxen aan het zwembad, maar ook hét uitgesproken tijdstip om op zoek te gaan naar een nieuwe woning.

Belgische vastgoedmakelaars kregen in juli en augustus tienduizenden mails en telefoons van Belgen die op vakantie waren in Europa en interesse toonden in een pand dat te koop stond, blijkt uit een marktanalyse van Immovlan. Alsof we door het jaar amper de tijd vinden om écht op zoek te gaan.

En het bleef niet alleen bij wat doelloos swipen op tablet of smartphone. Voor enkele tienduizenden vakantiegangers werd de interesse al zo concreet dat ze vanuit het buitenland de makelaar contacteerden en meteen een afspraak maakten voor een bezichtiging.



Uit de analyse van Immovlan bleek alvast dat de meeste aanvragen kwamen van Belgen die op vakantie waren in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, of het Verenigd Koninkrijk.

"Meer nog dan vroeger merken we dat heel wat Belgen het in de weken voor hun vakantie gewoon vaak te druk hebben om degelijk naar hun droomwoning te gaan zoeken. Bijgevolg zetten ze hun zoektocht vaak ‘on hold’. Eenmaal op reis, vinden ze dan - na enkele dagen zalig niets doen - wél de tijd om alles eens rustig te bekijken, panden te vergelijken, concreet afspraken te maken of extra informatie op te vragen", luidt het bij Eric Spitzer van Immovlan.



Ook het iets groter aanbod tijdens de zomer speelt mee. Sommige huizenjagers vrezen achter het net te zullen vissen, als ze niet tijdens hun vakantie op zoek gaan.