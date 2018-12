Twee wolkenkrabbers in Benidorm worden neergehaald: te dicht bij zee gebouwd Björn Cocquyt

03 december 2018

21u40

Bron: El País 3 Wonen Voor de tienduizenden Belgen die elk jaar hun vakantie doorbrengen in Benidorm of er overwinteren, verandert binnenkort het vertrouwde kustbeeld. Het Spaanse hooggerechtshof besliste immers dat twee wolkenkrabbers afgebroken moeten worden omdat ze te dicht bij zee zijn gebouwd.

In 2005 gaven de autoriteiten in Valencia de toestemming voor de bouw van het project Gemelos 28 nabij Punta Llisera in Benidorm. Niemand keek ervan op, want de twee identieke blokken met in totaal 168 appartementen zijn de zoveelste wolkenkrabbers in de skyline van de populaire badplaats aan de Costa Blanca. Alleen vallen deze twee torens meer op dan de meeste andere, omdat ze zo dicht bij de zee staan.

Te dicht, zo blijkt. Daarom besliste een rechter al in 2012 dat de bouwvergunningen ten onterechte werden afgeleverd. Ook het hooggerechtshof oordeelt nu dat de twee torens illegaal zijn gebouwd en daarom moeten ze zelfs afgebroken worden. De lokale autoriteiten krijgen drie maanden de tijd om een plan uit te werken om de eigenaars - die indertijd tussen de 400.000 en 700.000 euro betaalden voor hun optrekje - te vergoeden. De compensaties en de afbraakkosten kunnen oplopen tot meer dan 100 miljoen euro. Sommige eigenaars durven te betwijfelen of het ooit tot een effectieve afbraak komt.