Twee 21-jarigen onthullen hoe ze groot vrijstaand huis kochten zonder hulp van hun ouders

20 april 2018

16u29

Bron: Wales Online 1 The young couple who bought their own £220,000 home before they turned 21 https://t.co/9epfPGxcT3 pic.twitter.com/MLOxppriRR WalesOnline(@ WalesOnline) link Wonen Amper 21 zijn Nathan Doe en Tyla Stanworth, maar ze hebben vorig jaar al een huis met drie slaapkamers gekocht. Zonder financiële hulp van hun ouders bovendien, al ging dat niet zonder slag of stoot. Het jonge koppel uit het Britse Newport vertelt aan Wales Online hoe ze hun lening willen afbetaald hebben op hun veertigste en hoe ze vijftien jaar daarna op pensioen willen gaan.

Nathan en Tyla kochten in juni een vrijstaande woning van 220.000 pond, omgerekend meer dan 251.000 euro. En dat terwijl de gemiddelde leeftijd waarop iemand in Groot-Brittannië een eerste huis koopt 31 is volgens hypotheekverstrekker Halifax. Denktank Resolution Foundation waarschuwde deze week nog dat generaties jonge mensen dreigen heel hun leven te moeten huren.

Maar niet Nathan en Tyla, die een gezamenlijk inkomen hadden van ongeveer 34.300 euro per jaar. Ze gingen direct na hun schoolcarrière aan de slag, en bovendien konden ze via een betaald leercontract terecht in de jobs die ze graag wilden doen. Nathan stelt treinplanningen en diagrammen op voor spoorwegmaatschappij Arriva Trains Wales, en Tyla is aan de slag in het team dat instaat voor financiën en faciliteiten van Qualifications Wales.

Speciale formules

Niet echt verrassend ging het leeuwendeel van hun loon naar de spaarpot, maar ze kozen wel voor enkele formules die de Britse overheid voorziet voor mensen die hun eerste woning willen kopen. Het gaat dan om een 'help to buy ISA'-formule waarbij je bovenop je gespaarde bedrag nog 25 procent extra krijgt van de overheid.

"Het was een doel dat we eigenlijk al wilden bereiken zodra we samen waren", vertelt Tyla over hun aankoop. "Nathan had zijn 'help to buy ISA' al, en toen begon ik er ook eentje voor mezelf. "We stopten er elke maand 228 euro in en kregen 57 euro terug van de overheid, dus we ontvingen zo elke maand 114 euro." Zo kregen ze hun eigen inbreng van 28.500 euro rond. Ze sloten ook een speciale vijfjarige renteloze lening af waarmee ze 20 procent van de kosten van het huis konden betalen.

Besparingen

Verder hielden ze de handen heel stevig op de knip. "We woonden een jaar bij mijn vader, dat was onze uitvalsbasis. Maar natuurlijk moesten we hem huur betalen", vertelt Nathan. Ze overleefden op noedels en gebakken bonen en gaan nooit uit. "We drinken eigenlijk nooit en gaan niet feesten", vertelt Nathan. "Maar uiteindelijk was het dat allemaal waard."

Het koppel verdient nu samen zo'n 57.120 euro per jaar en hoopt hun lening af te betalen voor de interestvrije periode voorbij is. Ze menen ook dat het huis 22.850 euro in waarde gestegen sinds ze het kochten in juni, en menen zo na vijf jaar 114.250 euro aan meerwaarde in handen te hebben. Het is de bedoeling om op veertigjarige leeftijd helemaal hypotheekvrij te zijn.

Huwelijk

Toch kan er nog 11.420 euro af voor hun huwelijk in september. Dat betalen ze - hoe raad je het - ook helemaal uit eigen zak. "Als je iets graag genoeg wil en je bereid bent daarvoor opofferingen te maken, dan is alles mogelijk", stelt Nathan. "We willen grote vakanties en de wereld rondreizen maar als puntje bij paaltje komt, is er niets beters dan thuiskomen in jouw eigen woning."