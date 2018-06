Torens van Westkaai in Antwerpen bij 7 beste baksteengebouwen ter wereld Redactie

Afgelopen dinsdag werden in Wenen voor de achtste keer de Wienerberger Brick Awards uitgereikt, de prijzen voor 's werelds beste baksteenarchitectuur van de gelijknamige Oostenrijkse bouwmaterialenfabrikant. Uit 600 inzendingen selecteerde een internationale jury zeven winnende projecten, waaronder Westkaai Torens 5 en 6 in Antwerpen. De bouwsite Livios stelt de zeven winnaars aan je voor.

1. Westkaaitorens 5 en 6 (België)

Deze torens, ontworpen door Tony Fretton Architects, maken deel uit van het Westkaaiproject dat in totaal zes woontorens telt en de skyline van Antwerpen mee bepaalt. De jury van Brick Award was vol lof over het creatieve gebruik van bakstenen om herhaling te vermijden. In toren 5 vallen zo de horizontale lijnen tussen de bouwlagen op, terwijl toren 6 juist de verticale lijnen benadrukt.

2. Uitbreiding Kunstmuseum van Basel (Zwitserland)

De uitbreiding van het Kunstmuseum van Basel bestaat uit grijze bakstenen. Om deze kleur te verkrijgen, kregen de stenen in oorspronkelijke rode en gele tinten een stikstofbehandeling. Bovenaan werd een laag bakstenen uitgerust met geïntegreerde ledverlichting om voorbijgangers te informeren over de tentoonstellingen. Een eigentijdse invulling van de ‘friezen’ uit de klassieke architectuur.

3. Atlas Huis (Nederland)

Baksteen en ruwe voegen overal waar je kijkt: buiten, binnen, zelfs in de dagkanten van de ramen. Deze gezinswoning op een klein perceel in Eindhoven is volgens de jury van de Brick Award een voorbeeld van de kleinschalige private woningbouw van de toekomst.

4. Terra Cotta Studio (Vietnam)

De bakstenen kubus aan de voet van een rivier is de werk- en woonplek van een beroemde Vietnamese keramiekkunstenaar. Bamboeplanken beschermen de kunstwerken tegen mogelijke overstromingen. De perforaties in de gevel laten de wind door om de werkruimte op natuurlijke wijze te koelen.

5. Bio-energiecentrale van Värtan Bioenergy CHP (Zweden)

Wie zegt er dat industriële gebouwen grijs en inspiratieloos afgewerkt moeten worden? Deze bio-energiecentrale in Stockholm bewijst het tegendeel. Het bovengrondse deel van de centrale bestaat uit een gebogen gevel van verticale bakstenen.

6. Kapel van San Bernardo (Argentinië)

Deze kapel in de pampa’s van Argentinië is een klein meesterwerk opgedragen aan de patroonheilige van een nabijgelegen gemeente. Baksteen is het natuurlijke materiaal van de pampa’s en het enige dat voor deze constructie werd gebruikt. In de kapel is er geen stromend water of elektriciteit. Het zonlicht bepaalt de sfeer. Een geniale vinding van de architect: éénmaal per dag zorgt het zonlicht voor een schaduw van een kruis op de oostelijke muur.

7. Oude kerk van Vilanove de la Barca (Spanje)

Deze kerk in Vilanove de la Barca dateert uit de dertiende eeuw en werd vernield tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Het dak en delen van de gevel moesten opnieuw gebouwd worden. Voor de ontbrekende muren gebruikte de architect baksteen.

