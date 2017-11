Tommelein tijdens eerste Isolatiedag: “Premies dalen dus doe het nu!” Tom Mondelaers

10u34

Bron: Livios 0 Livios Energieminister Bart Tommelein windt er geen doekjes om: "De isolatiepremies dalen, dus als je nog wil investeren, doe het dan nu!" Wonen Afgelopen zaterdag bezochten meer dan 500 deelnemers werven in heel Vlaanderen voor de eerste Isolatiedag van het Vlaams Energieagentschap (VEA), Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw. Goed nieuws, maar er is nog veel werk aan de winkel. "Er is een zware inhaalbeweging nodig."

Meer dan 500 geïnteresseerden bezochten zaterdag een tiental werven over heel Vlaanderen. Een mooi resultaat als opstap naar een volgende editie. En maar goed ook. “Het ritme van het aantal energiebesparende renovaties moet omhoog om het wooncomfort van mensen te verbeteren, hun energiefactuur te verlagen en de klimaatdoelstelling op weg te helpen”, klinkt het bij de organisatie.

Tommelein: “Doe het nu”

Deelnemers kregen van specialisten te horen hoe je je huis kan isoleren, welke keuzes, kwaliteitseisen en premies er zijn en waar je een vakman vindt. Aannemers demonstreerden hoe ze spouwmuren vullen en daken isoleren. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD): "De Vlaamse overheid heeft premies voor maar liefst zes vormen van isolatie. De hoogte van de premies daalt de komende jaren, dus ik herhaal graag: doe het nu.”

Wil je weten op welke premies jij recht hebt? Check de Livios Premielinker.

Dakisolatie- en dubbelglasnorm

Het is volgens de initiatiefnemers essentieel om mensen continu te herinneren aan het belang van isolatie. De regering wil tenslotte dat tegen 2050 bestaande woningen even energiezuinig zijn als een moderne nieuwbouw. Marc Dillen, directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Heel wat mensen zijn zich nog niet bewust zijn van de verplichtingen van de overheid. Denk aan de dakisolatienorm (2020, red.), de dubbelglasnorm (2023, red.) en de BENOvatiedoelstellingen (2050, red.). Er is nog een zware inhaalbeweging nodig.”

Helft minder vraag naar na-isolatie

David Verhoeven was een van de aanwezige specialisten op de Isolatiedag. Hij twijfelt of we de energiedoelstelling wel zullen halen. “De hele isolatiesector merkt een grote afname in het na-isoleren van woningen sinds begin dit jaar. Sinds het fiscaal voordeel voor dakisolatie is weggevallen, zien we een duidelijke terugval. We krijgen tot meer dan de helft minder aanvragen. Er is meer aandacht voor zonnepanelen en warmtepompen. Maar de goedkoopste energie is degene die je niet verbruikt door goed te isoleren. En die vergt géén onderhoud.”

Betaalbaar stappenplan

Verhoeven benadrukt de meerwaarde van na-isolatie van de spouwmuur. In dit artikel legt isolatieprof Nathan Van Den Bossche uit dat deze vorm van isolatie op lange termijn niet meer volstaat. Maar Verhoeven voegt daar graag aan toe dat spouwvulling nog altijd de meest interessante optie blijft voor zeer veel mensen als eerste stap. “Als het aan ons ligt, isoleren wij alles volgens de normen van overmorgen, maar het moet allemaal nog haalbaar blijven voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat je een betaalbaar stappenplan volgt.”

Benieuwd naar het stappenplan? Lees het volledige artikel op Livios.

Prijs is grootste obstakel buitengevelisolatie

Wat volgens Verhoeven wél stijgt, is de vraag naar buitengevelisolatie. “Maar de meerderheid haakt af bij het horen van de prijs of de impact van de werken. Buitengevelisolatie kost tussen 130 en 330 euro per vierkante meter, er zit veel spreiding op die niet noodzakelijk met de kwaliteit te maken heeft. Want wat is er in de prijs inbegrepen? Gaat het om isolatie en afwerking? Hoe dik is de isolatie? Al deze en tal van andere factoren hebben een impact op de prijs.”

Eerste centimeters, grootste effect

Wat vaststaat volgens Verhoeven, is dat buitengevelisolatie vaak tien keer duurder is dan spouwmuurisolatie. “Je kan beide technieken niet vergelijken. Met spouwmuurisolatie dek je je eerste behoeften: de eerste centimeters hebben het grootste effect. Maar je blijft wel beperkt tot de dikte van de spouw, dus op véél langere termijn is bijkomende isolatie wellicht nodig. Maar als je een spouw hebt, dan moet die toch gevuld worden. Bovendien is 2050 nog een hele poos, tot die tijd kunnen we nog een massa woningen op een budgetvriendelijke manier upgraden.”

Meer weten over spouwmuurisolatie?

- Buitenmuur na-isoleren via de spouw

- “Ook premies spouwmuurisolatie zijn niet voor eeuwig”

- Spouwmuur na-isoleren: de vier grootste blunders

- “Ons energieverbruik is met een derde gedaald”

- Wat is de terugverdientijd van spouwmuurisolatie met EPS-parels?