Tom verbouwt eigenhandig rijwoning in Borgerhout. "Ik nam ontslag om me op renovatie te storten"

17 juli 2018

Hoe leer je als architect het best de kneepjes van het vak? Door zelf de handen uit de mouwen te steken. En dus verbouwde Tom Cole zijn rijwoning in Borgerhout grotendeels zelf. Hij deelt zijn verhaal met bouwsite Livios.

In 2010 liet Tom Cole in Borgerhout zijn oog vallen op een rijwoning van meer dan honderd jaar oud. “De originele indeling was nog intact en ook de structuur van het pand was perfect in orde. De stadstuin en mooie ligging aan het park gaven de doorslag.”

Maar er was werk aan de winkel. “Op de verdiepingen ontbraken centrale verwarming en sanitaire voorzieningen. En de weinig kwalitatieve aanbouw aan het gelijkvloers moest gesloopt worden.” De rest van de woning werd volledig gestript. “Enkel de verdiepingsvloeren, de trap en het schrijnwerk in de voorgevel bleven behouden.”

Echte praktijkervaring

Net na zijn stage als architect was het bouwbudget van Tom beperkt. “Het uurloon van een aannemer stond in schril contrast met mijn eigen verdiensten. Het was dan ook logisch om zelf een groot deel van de werken uit te voeren. Bovendien was het de perfecte kans om echte praktijkervaring op te doen. Tom stopte bij zijn werkgever om zich fulltime aan zijn renovatieproject te wijden. “Ik logeerde bij mijn ouders en ook een jaar in Luxemburg waar mijn vriendin toen werkte. Dat betekende heel wat over en weer gereis, maar ik had wel een plek om te wonen en moest niet kamperen op een werf.”

“Unieke ervaring”

Met ondersteuning van een zelfbouwfirma nam Tom zelf de elektriciteit, het sanitair en de verwarming voor zijn rekening. “Van de ruwbouwaannemer mocht ik ook mee helpen. Dit was als architect zeer leerrijk: mortel mengen, beton bekisten, wapening plaatsen, … allemaal zaken die je wel op een werf ziet gebeuren maar ze zelf uitvoeren was een unieke ervaring.”

Geen high-end materiaal

Als zelfbouwer voerde Tom nog heel wat andere werken uit: afbraakwerken, het plaatsen van de keuken en badkamer, schrijnwerk voor trap en vast meubilair, tegelwerken, gipskartonnen wanden en de vloerafwerking.

De volgende taken liet hij over aan een aannemer: pleisterwerken, aanleg van vloer in polybeton, buitenschrijnwerk, binnendeuren, gespoten PU-isolatie, dakwerken en gevelafwerking.

De grootste besparing ligt volgens Tom in de tijd die je zelf investeert. “Om ons budget onder controle te houden, hebben we bewust niet gekozen voor de duurste of meest high-end materialen en systemen.”

Authentieke elementen

Enkele aanwezige elementen werden bewaard, zoals de mozaïekvloer in de gang. “De plafondsierlijsten en rozetten hebben we gerestaureerd. Die zaten verstopt achter een vals plafond. Na wat opzoekwerk en enkele zeer dure offertes hebben we delen van de sierlijsten zelf opnieuw nagemaakt volgens het oude model.”

“Aannemers verklaarden ons voor gek”, zegt Tom. “En het heeft ons tijd en moeite gekost, maar het resultaat heeft meer charme dan een strakke gipskartonnen doos.”

