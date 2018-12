Tijd om de kerstboom te zetten! En die versier je volgens deze 3 trends Björn Cocquyt

06 december 2018

16u31 2 Wonen Sinterklaas zet straks weer koers naar Spanje. 8 op de 10 Belgen zitten net daar op te wachten om een kerstboom in huis te halen. Voor wie op zoek is naar inspiratie en niet voor het zoveelste jaar op rij dezelfde ballen en slingers wil gebruiken, tonen we drie grote trends.

Winterwonderland

Het ziet er niet naar uit dat we gauw nog eens met een witte kerst te maken krijgen. We zorgen er dan maar zelf voor met een combinatie van sneeuwwitte ornamenten met zilveren en warm-grijze accenten. Een toefje goud en groen geven de boom extra uitstraling.

Zachte pasteltinten

Pastelkleuren doen het bijzonder goed, en al zeker in een besneeuwde boom. Ze brengen vrolijkheid én rust. Kies voor blauw of roze, maar hou het sowieso bij één kleur, al mag je binnen dat pallet natuurlijk decoratie in verschillende tinten kiezen.

Pure nostalgie

We zijn verknocht aan kerst, omdat die periode fijne jeugdherinneringen oproept. In de jaren tachtig werden de bomen bomvol veelkleurige ballen gehangen en ook de verlichting sloeg alle kleuren van de regenboog uit. Je kunt deze spullen nieuw in de winkel kopen, maar wie weet krijg je ze wel bij elkaar door alle kerstdecoratie van op je zolder te mixen.