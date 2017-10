Thuiskantoor in BEN-woning Blavier

14u23 0 Blavier De architectuur van de kijkwoning is kubistisch-modern, met een speels gevelbeeld. Wonen Eén of twee dagen per week van thuis uit werken: dat is lang niet meer ongewoon in Vlaanderen. Maar onze huizen zijn daar niet altijd goed voor uitgerust. Blavier toont in een nieuwe kijkwoning in Erpe-Mere hoe zo’n thuiskantoor er kan uitzien. Ook aan het energieverbruik werd de nodige aandacht besteed: de woning voldoet aan de BEN-norm en is dus bijna-energieneutraal.

Een eigen woning bouwen is ongetwijfeld een topprioriteit voor velen. Dat is ook vandaag nog een realiseerbare droom, maar de bouwsector heeft de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt. “Daarom hechten we zoveel belang aan kijkwoningen,” benadrukt Annemie Vandevelde, marketing manager bij Blavier. “Ze verduidelijken de mogelijkheden van hedendaags bouwen in één oogopslag. Bezoekers krijgen een duidelijk beeld van de reële woonruimte, de materialen, en zoveel meer inspirerende indrukken”. Blavier biedt niet minder dan negen kijkwoningen verspreid over het hele land, met verschillende bouwstijlen en grootte. De nieuwste opent in Erpe-Mere en is vlot bereikbaar via de E40 Brussel–Gent.

Hedendaags en multifunctioneel

Blavier Het thuiskantoor kan je naar wens inrichten.

De kijkwoning toont de combinatie van een woning met professionele ruimte, een woon-werksituatie waar toenemend vraag naar is, aldus Blavier. Het gaat niet alleen om de voor de hand liggende situaties als een kapperszaak of artsenpraktijk; steeds meer werknemers genieten vandaag de vrijheid om enkele dagen per week thuis te werken en zo de stress van het dagelijkse woon-werkverkeer te ontlopen. De benedenverdieping van deze kijkwoning kan zelfs volledig autonoom gebruikt worden, dankzij een afzonderlijke ingang aan de zijkant van de woning. Daarnaast is er eigen sanitair en een keukeninrichting. De getoonde inrichting is uiteraard slechts een van vele mogelijkheden.

Slimme indeling

De architectuurstijl is kubistisch-modern, met een speels gevelbeeld en tal van grote glaspartijen. Een interessant aspect is de aandacht voor het optimaliseren van de nuttige woonoppervlakte ten opzichte van een eerder bescheiden perceeloppervlakte. Bouwgronden met aantrekkelijke ligging zijn onderhand zeldzaam en duur geworden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de hedendaagse woningbouw inspeelt op de gemiddeld kleinere perceeloppervlakte, zonder dat de bruikbare woonruimte en een aangename beleving van het interieur daaronder lijden.

Blavier Het interieur volgt de strakke architectuurstijl.

Met de kijkwoning toont Blavier aan dat het mogelijk is beter te doen dan wat wettelijk is opgelegd en daarmee een aanzienlijk langetermijnvoordeel te doen. Deze kijkwoning voldoet aan de BEN-norm, wat staat voor ‘bijna-energieneutraal’, een garantie voor een minimaal energieverbruik. Dat wordt vanaf 2021 de nieuwe standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen.

De kijkwoning in Erpe-Mere geeft een inspirerend totaalbeeld van de inrichtings- en afwerkingsmogelijkheden. Annemie Vande-velde: “Het interieur volgt de architectuurstijl en neemt heel wat trends mee, zoals een blokdeur in de keuken, een glazen deur, gelakte deuren... die het voor de kandidaat-bouwers gemakkelijker maken om hun persoonlijke keuzes te maken. Bijzonder is de invulling van de master bedroom als één grote ruimte die slaapkamer, badkamer en dressing laat fusioneren”. Daarnaast kan de bezoeker kennismaken met de voordelen van domotica en de verschillende actuele klimaattechnieken.

De kijkwoning aan de Oudenaardsesteenweg 410, 9551 Erpe-Mere, wordt voor het eerst geopend op zaterdag 21 oktober. Ze is ook te bezoeken tijdens de Nieuwbouwzondag op 22 oktober en nadien elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, of op afspraak via 0800/94.956. Meer info: http://www.blavier.be