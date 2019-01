Te koop: vijf huizen die symbool staan als stijlicoon voor vijf verschillende decennia Björn Cocquyt

11 januari 2019

14u45 0 Wonen Pas als je naar het verleden kijkt, valt op hoe sommige uitgesproken bouwstijlen in een bepaalde periode thuishoren. Deze vijf huizen die te koop staan, zijn stuk voor stuk stijliconen van de jaren vijftig tot aan de eeuwwisseling.

De jaren vijftig

Dit huis in Turnhout wordt niet toevallig Sequoia House genoemd. Het ontwerp van architect Eugène Wauters ligt verscholen in het groen en is duidelijk beïnvloed door de Californische stijl van de jaren vijftig.

Prijs: 398.000 euro. Info: www.hillewaere.be en www.architectenwoning.be

De jaren zestig

Architect Marc Dessauvage schonk de omgeving van Brasschaat in 1964 een woning die bestaat uit een prachtige mix tussen abstract en brutalisme. Het organische evolueert geleidelijk aan naar een strakkere geometrie.

Prijs: 625.000 euro. Info: www.immodome.be

De jaren zeventig

Deze villa in Schilde is van de hand van architect Paul De Roo. Hij koos voor veel bruut beton en zichtbare baksteen. Het interieur heeft veel gezellige hoekjes en kantjes. Geen standaard indeling, wel een grondplan dat met veel vernuft is uitgedacht.

Prijs: 598.000 euro. Info: www.immodome.be

De jaren tachtig

Dit duplexappartement in Haaltert van architect Tony De Winter is zuivere eighties retro en heeft ook opvallende internationale invloeden vanuit Bauhaus en Memphis.

Prijs: 210.000 euro (appartement). Info: www.architectenwoning.be

De jaren negentig

Dit is een spectaculair bouwwerk in Ramsel, in een uniek jaren ’90 futurisme. Naast de gigantische open ruimtes vallen de vele elliptische perspectieven op. De vernuftige glasconstructies voor een ongeëvenaarde instroom van mooi gefilterd licht.

Prijs: 798.000 euro. Info: www.architectenwoning.be