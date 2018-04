Survivalgids voor stof en rommel Jiska Agten

19 april 2018

09u30

Bron: DPP 0 Wonen Grote kans dat je ertegen opziet, kleine kans dat je eraan ontsnapt: wie bouwt of verbouwt zal onvermijdelijk stof zien en tussen de rommel leven. Kop op, in ruil voor die ellende (en een hoop centen) mag je daarna jarenlang in het huis van je dromen wonen. Met een slimme voorbereiding overleef je die periode met een pak minder zorgen.

1. Laad je batterijen op

Als je vrienden en familie hoort vertellen over hun bouw- of renovatieproject, kan je het gevoel krijgen dat er weinig anders op zit dan het hele proces te ondergaan. En toch, de eerste simpele stap is om je mentale batterijen op te laden. Als je weet dat je een moeilijke periode te wachten staat, dan ben je beter voorbereid op wat er komt. Plan tijdens de voorbereiding nog niet elk weekend vol met bezoeken aan toonzalen of aannemers, maar maak ook tijd voor een romantisch weekend of een wilde nacht met vrienden. Die mentale energie kan je de komende maanden goed gebruiken.

2. De was en de plas

Denk grondig na over je tijdelijke keuken, badkamer, toilet en wasplaats. De kans is reëel dat je zo gefocust bent op de plannen van de grote werken dat je vergeet om na te denken over de tijdelijke functies van ruimtes. En toch kan je daar veel miserie mee besparen. Een gouden regel in verbouwland is helaas dat alles langer duurt dan voorzien. Met koud water douchen of op één gaspitje koken, is haalbaar voor een week of twee maar niet gedurende twee maanden. Denk ook na over je toilet: als je op de werf wil blijven wonen, kan je niet zonder.

TIP: Spaar oude lakens en dekens, op het moment dat een leger werkmannen je huis binnentrekt, zal je blij zijn dat je ze vlug over meubels, kasten en hoekjes met spullen kan gooien.

3. Veilig ingeduffeld

Pak je spullen in alsof je gaat verhuizen. Enkel het meest noodzakelijke gerief hou je bij de hand, alle andere spullen zijn beter af in stevige dozen. Dat wordt een tijdje spartaans leven, maar dat is de enige manier om te vermijden dat al je mooie spulletjes onder het stof komen te zitten. Alle administratie die met het bouwproject te maken heeft, houd je best wél bij de hand. Koop een grote plastic box die tegen een stootje kan en met genoeg ruimte om alles netjes te ordenen.

4. De kunst van het compartimenteren

Als je in fases verbouwt, dan kan je niet genoeg folie en tape gebruiken om de verbouwzone af te scheiden van de ruimtes waarin je leeft. Er bestaan ook folies met een rits, heel handig om een bruikbare doorgang te maken die je niet telkens opnieuw moet dichtplakken. Maar maak je geen illusies: ook al hang je een dikke folie en plak je hem vast met een hele rol ducttape, het stof zal je toch te slim af zijn en in de woonzones binnendringen. Gelukkig gaat het meestal om een overzienbare hoeveelheid stof, die je met een stofzuiger te lijf kan gaan.

5. Leve de uitblaasbasis

Maandenlang bij je (schoon)ouders intrekken of crashen bij goede vrienden is misschien geen aantrekkelijk plan voor de hele periode van de verbouwing, maar tijdens de ergste fase zal je dankbaar zijn als je eens een weekend of een week kan genieten van een comfortabele douche en een warm bed. Zeg dus zeker ja als je deze optie aangeboden krijgt tijdens de meest vuile periode van de werken. Even weg uit de viezigheid zal je meteen nieuwe energie geven om jullie eigen huis zo snel mogelijk bewoonbaar te maken.

6. Extra voorzichtig!

Met een hoogzwangere buik in het verbouwstof wonen of kleine kindjes door die periode loodsen, het is niet meteen de beste situatie. Toch kan het vaak niet anders en dan maak je er gewoon het beste van. Probeer de druk niet te hoog te leggen en alle hulp aan te nemen die mensen rond je willen bieden. Dat je extra moet oppassen met kleine kinderen tijdens de werken, is evident, maar denk ook aan je huisdieren. Heb je een hond of kat die meestal vrij door het huis rondloopt, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer ze op scherpe objecten stappen of in contact komen met giftige materialen. In dierenwinkels worden speciale kousjes verkocht, maar nog beter is om te zorgen dat ze niet op de werf kunnen komen.