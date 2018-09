Livios Magazine Gesponsorde inhoud Strengere bouweisen? Laat maar komen! Aangeboden door Isover

14 september 2018

15u39 0 Wonen In Vlaanderen geldt sinds begin dit jaar een nieuwe energie-eis: het S-peil. Die komt ter vervanging van de netto-energiebehoefte en het K-peil. Voortaan zijn isoleren en luchtdicht bouwen nóg belangrijker! ISOVER staat klaar met een oplossing voor al jouw luchtlekken.

De Vlaamse overheid heeft sinds begin dit jaar een aantal bouweisen vervangen door het schilpeil of S-peil. Deze nieuwe indicator drukt de energie-efficiëntie van de schil van je gebouw uit op basis van verschillende factoren: isolatie, luchtdichtheid, zonwering, grootte en oriëntatie van je ramen, type gebouw, vormefficiëntie en thermische massa. Eenvoudig samengevat: hoe lager het S-peil, hoe minder energie je nodig hebt om je huis te verwarmen of te koelen. Sinds 1 januari 2018 geldt een maximum S-peil van 31. Hoog tijd dus om werk te maken van de luchtdichtheid van je huis.

Niet meer in de tocht zitten

Luchtdichtheid speelt een cruciale rol in het behalen van het S-peil en verhindert alle ongecontroleerde toe- en afvoer van lucht in een gebouw. Dat is interessant voor je wooncomfort, want wie zit er nu graag in de tocht? Bovendien moet je minder verwarmen, want er gaat minder warmte verloren én je ventilatiesysteem kan beter zijn werk doen.

Welk materiaal gebruik je het best?

Om daken snel en efficiënt te isoleren ontwikkelde ISOVER het ophangsysteem Suspente PlaGyp I. Daarmee breng je de isolatie, ook de dubbele laag, correct aan. Unieke rondellen en doppen garanderen de luchtdichtheid van het naadloos aansluitende Vario® KM Duplex-dampscherm. Met de Vario® KB1-tape kleef je overlappingen tussen de dampschermbanen dicht, terwijl de Vario® DoubleFit-mastiek zorgt voor een perfecte aansluiting tussen het dampscherm en de omringende bouwdelen. Resultaat: een perfect luchtdichte afwerking, uniek op de markt.

Voor wie zijn buitenmuren langs de binnenkant wil isoleren, ontwikkelde ISOVER Comfortpanel 32. Met deze glaswolplaten en alle bijhorende Vario® Xtra-luchtdichtheidsmaterialen, zoals tape, dichtingskit en een vochtregulerend dampscherm, ben je zeker van een luchtdicht resultaat.

50 jaar garantie

Dat ISOVER overtuigd is van de degelijkheid van zijn materialen, ­bewijst de 50 jaar garantie die je krijgt op diverse Vario® dampschermen en bijhorende accessoires. Meer info vind je op www.isover.be/perfectdak.

Bereken zelf hoeveel je nodig hebt

Als je dan toch isoleert, plaats je best in één keer genoeg dakisolatie. Maar hoeveel is dat? Met de onlinecalculator van ISOVER bereken je in drie eenvoudige stappen welk isolatie- en luchtdichtheidsmateriaal je nodig hebt voor je project. Bovendien krijg je er, naast je boodschappenlijstje, nog gratis plaatsingstips bovenop. Bereken zelf hoeveel je nodig hebt op www.isover.be/dakisolatiecalculator.be.

